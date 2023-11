Elle diffuse les images obscènes de sa coépouse 

Trois mois de prison ferme. C’est la peine infligée à Ndèye Seynabou Ndour pour avoir diffusé sur la toile les images obscènes de sa coépouse, Rokhaya Samba. La prévenue a été jugée hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Ndèye Seynabou Ndour s’est comportée de manière injuste et déloyale. Elle a collecté les images pornographiques de la deuxième épouse de son mari, avant de les publier sur la toile. Ndèye Seynabou a volé les clichés sexy dans le téléphone de son conjoint qui était tombé dans les bras de Morphée. Choquée de voir ses images sur internet, Rokhaya Samba a saisi Dame justice pour laver son honneur. Ndèye Seynabou a été ainsi appréhendée, mais elle a obtenu une liberté provisoire après son inculpation pour collecte et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 14 novembre, la prévenue a regretté les faits. Mais, la représentante du Ministère public a requis contre elle l’application de la loi pénale. La plaignante a pardonné sa rivale. Elle n’a pas effectué le déplacement au tribunal. Me Mbengue a estimé que la prévenue a agi par jalousie. Il a ainsi sollicité la clémence du tribunal qui a finalement condamné la prévenue à deux ans, dont trois mois ferme.