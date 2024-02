Elimination du Sénégal à la Coupe d’Afrique: Le business de la vente des maillots coule

Après la défaite la défaite des lions à la 8ième de finale, beaucoup de vendeurs de maillots sont attristés pour la chute de leur business. Des maillots qui ont perdu leur valeur marchande. Des commerçants risquent de brader leurs marchandises.



Nombreux sont les commerçants qui ont arrêté la vente des maillots, après à la défaite des Lions lors de la Can. Des gens qui avaient investi des millions pour espérer faire de bonnes affaires, hélas !

D’aucuns ont de la peine. C’est le cas au marché de Colobane où beaucoup de commerçants estiment qu’ils vont garder leurs stocks de maillots jusqu’à la prochaine coupe d’Afrique pour espérer le revendre à un meilleur prix. Ousmane Diop un jeune commerçant et vendeur de maillots rencontré dans sa boutique semble avoir perdu le nord. Il a de la peine. « Après la défaite du Sénégal le prix des maillots ont carrément baissé.

La population ne va plus acheter de maillots car après tout le Sénégal n’est plus dans la course », a expliqué le vendeur. Toujours au marché Colobane se trouve une boutique qui propose tout genre d’articles sportifs. Samba Sy le propriétaire et gérant argue que maillots n’ont plus de valeur marchande après la défaite des lions. Un stock qu’il devra chercher à écouler par tous les moyens. « Le prix des maillots a chuté à la minute où le Sénégal ne fait plus parti de la course.

En ce moment je pense qu’il sera difficile de vendre un maillot à un prix convenable », fait-il savoir. Tous les vendeurs rencontre ont tenu le même discours. Les marchands ambulants d’ailleurs qui circulent à travers les artères de la ville sont désespérés.

Papis lui est triste. « Après le match du Sénégal, les écharpes, les drapelets et les maillots ont connu une baisse de prix extraordinaire. Nous espérons malgré tout que le Sénégal va relever pour être plus efficace à la prochaine coupe du monde pour que nous fassions de bonnes affaires »espère-t-il.

FATOU BA