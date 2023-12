Électrification Rurale: Le groupement des villages non électrifiés de « Koul » interpelle le Dg de l’ASER 

Les villages non électrifiés situés dans la commune de « Koul » réclament de l’électricité. Regroupés autour d’un collectif, ils interpellent le Directeur général de l’Agence sénégalaise de l’électrification rurale (ASER) à qui ils demandent de diligenter cette électrification qu’ils attendent depuis plusieurs années.

Les villages non électrifiés de la commune de Koul (dans la région de Thiès) sont dans le besoin pour sortir du noir dans lequel ils vivent depuis plusieurs années. En tant que citoyens qui contribuent activement à la vie économique du pays, ces villageois dont leurs enfants étudient sous les lumières des bougies estiment qu’ils méritent mieux. C’est dans ce cadre qu’ils ont tenu à écrire au Directeur de l’agence Sénégalaise de l’électrification rurale (Aser) pour qu’il prenne le problème à bras le corps.

En effet, les poteaux et les câbles sont déjà sur place mais malheureusement beaucoup de villages ne bénéficient pas de l’électricité qui n’est d’ailleurs pas un luxe mais plutôt une nécessité comme l’eau, l’internet etc. Mieux, «les câbles et les poteaux ne se situent qu’à 200 mètres de ces villages et pourtant les villageois ne voient toujours pas la lumière».

À cet effet, les villages non électrifiés de la commune de Koul située dans le département de Tivaouane demandent la continuité des travaux pour enfin bénéficier de cette électrification comme beaucoup d’autres villages situés dans le département.

Le groupement des villages non électrifiés de Koul espèrent ainsi que ce coup de gueule ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd comme ça été toujours le cas. Déjà, lors des séances plénières, des députés ont porté ce plaidoyer devant le ministre du pétrole.