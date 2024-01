Plus on s’approche de la présidentielle, plus la liste des candidats se raccourcit. Au départ, plus de 200 candidats se sont déclarées pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Seulement 93 candidats ont pu aller jusqu’au bout du processus en déposant leurs candidatures devant le Conseil constitutionnel. Parmi les 93 candidats déclarés au niveau du Conseil constitutionnel, onze (11) n’ont pas versé la caution qui s’élève à 30 millions de francs Cfa.

Les candidats à l’élection présidentielle doivent respecter un certain nombre de règles notamment : retirer des fiches de parrainage à la Direction Générale des Élections (DEG), se faire parrainer soit par des électeurs (signatures d’électeurs) ou des élus (députés, maires et présidents de conseils départementaux).

L’article L. 121 stipule que la déclaration de candidature doit être accompagnée de neuf pièces justificatives dont une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Son absence est un motif de rejet du dossier de candidature.

Selon le journal, les candidats Ousmane Sonko et Me Moussa Diop font partie des candidats qui n’ont pas obtenu cette attestation.

Ayib Daffé a informé avoir « déposé la quittance délivrée par la CDC après le versement de la caution et le relevé du compte bancaire », au nom et pour le compte du candidat Ousmane Sonko à la place d’une attestation.

En ce qui concerne Me Moussa Diop, dans les liens de la détention, le journal rapporte que sa lettre de procuration n’a pas été signée à temps par le juge d’instruction.

La liste définitive des candidats retenus sera publiée le4 janvier 2024.