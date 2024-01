Elections Présidentielle 2024: Malgré élimination de leur leader , Abass Fall (Pastef) signe et persiste « InchaAllah, seul Dieu peut éliminer Ousmane Sonko »

Depuis sa cellule de la prison du Cap Manuel, Ousmane Sonko ne baisse pas les bras. Ses avocats ont déposé le 8 janvier une requête devant le Conseil constitutionnel, qui vient de rejeter son dossier de candidature. C’est le cas aussi pour ces militants qui ne baissent pas les bras. Pour Abass FALL , Ousmane Sonko va participer aux élections.

Sur sa page Facebook, le député a écrit d’emblée : « InchaAllah, seul Dieu peut éliminer le PROS ». Cette posture d’Abass redonne de l’espoir aux militants d’Ousmane qui n’ont qu’un seul rêve : voir leur leader succéder au soir du 25 février prochain, à l’issue de l’élection présidentielle.

À noter que sur le post d’Abass Fall, il a aussi fait un clin d’œil à la candidature de Bassirou Diomay Faye, en remerciant Fatima Mbengue, la dame qui a géré le parrainage de Diomaye Faye. « Mention spéciale à la meilleure des meilleures Fatima Mbengue. Elle est au four et au moulin, elle est au chevet des malades, des prisonniers et enfin elle a géré le parrainage de Bassirou Diomaye Diakhar FAYE avec brio. Laf Thiat Fatima Mbengue. Le travail continue. Ce pays changera, InchaAllah, en 2024 avec tous les Patriotes du Sénégal, » a-t-il conclu.

Malgré le communiqué du Conseil constitutionnel rejetant la candidature d’Ousmane Sonko, le député membre de l’ex-Pastef, Abass Fall, croit dur comme fer que la candidature d’Ousmane Sonko à la prochaine présidentielle passera, qu’il vente ou qu’il neige.