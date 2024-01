Elections Présidentielle 2024: Allons nous vers une alliance entre Bougane et Abdourahmane Diouf ?

Les deux candidats recalés à l’étape des parrainages par la Commission de contrôle des parrainages, ont décidé d’animer une conférence de presse conjointe ce jeudi à partir de 16H.

Bougane Gueye Dani et Abdourahmane Diouf vont faire face à la presse ensemble. Vont-ils former une nouvelle alliance pour soutenir un candidat de l’opposition ? On en saura plus après leur sortie.

Ces deux candidats n’ont pas réussi à réunir le nombre minimum de parrainages requis, fixé à 44 231. Dr Abdourahmane Diouf a recueilli 39 951 parrains, tandis que Bougane Gueye Dani en a obtenu 28 476. Leur élimination de la course présidentielle a été confirmée après un second examen par la commission de contrôle des parrainages du Conseil constitutionnel.

Selon des informations, l’objectif principal de cette conférence de presse reste à déterminer. Il pourrait s’agir d’une annonce concernant une éventuelle alliance ou un soutien à un autre candidat de l’opposition. Il est également possible qu’ils discutent des actions à entreprendre, telles que l’exploration de toutes les voies de recours légales pour contester leur exclusion ou d’autres stratégies politiques