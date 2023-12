Élections Locales 2027 : Entre ambitions, défis et attentes l’année de toutes prémices de victoires (par Souleymane Sagne)

Bonne et heureuse année dans la soif de victoire. Bonne et heureuse année pour un Sénégal libre et prospère. 2024 sera la suite d’un long processus . Et voilà se dessinent les prémices des victoires sous le regard impuissant des détracteurs, des adversaires, des jaloux, des envieux et des ennemis.

Au bord de la mer agitée se dessine une Afrique déterminée sans un Sénégal ligoté. Un pays placé sous régime autocrate. Par un Président dont les performances sont perfides et peu démocrate. La loi n’est plus le droit

La presse n’a plus le choix. L’histoire retiendra une nation sans voix, ou la couleur rouge du drapeau est fréquent.

Waw ! Et c’est bizarre car il n’y a plus d’amarres. Un peuple un but dès fois.

Par les phares des véhicules qui circulaient sur la VDN3, on apercevait de loin NGUEDIAGA.

Oui ! NGUEDIAGA, Un site illuminé par les zikrs et les prières même sans lumière. Oui ! Malika a une image particulière et j’en suis fière. D’un crépuscule que le travail déteste, émanaient sous l’autopont un fil de véhicules tous dirigés vers l’est . C’était presque comme un détroit. Non ! Ma chère Commune est devenue étroite .

Des dunes de sable marin devenues cratères entraînant une atmosphère en colère car privée de désert.

Oh ! Quand je serai Maire la couleur verte du drapeau sera claire.. Les plantes sortiront de terre.

Au bout de ma jeunesse , Assis sur une lisière côtière près d’un littoral malmené, adossé à un tronc de filao et observant l’horizon peu éclairé par le croissant lunaire Je me sens satisfait ! Ma conscience se dresse debout droite comme un étai. Je suis prêt ! Je m’estime heureux d’avoir bienfait

Tantôt accoudé sur ma jambe gauche avec ma main gauche , ma paume supportant tout le poids de ma tête par le menton. J’étais toujours assis sur un rochet habité par les fourmis. Les vents frais drainaient les vagues qui se déferlaient de plus en plus Rien n’est plus visible même avec un regard aigu. L’obscurité imposait son spectre d’abus . Une belle plage perd petit à petit sa pureté et ses fleurs se fanaient suffoquées pars les déchets.

Cette sorte de vécu est révolu en lieu et place un hub prospère. Ooh ! Quand je serai Maire ! Elles se priveront de la galère. Les femmes souffrent seules sous silence sans siffler.. J’irai à pied à leur chevet. Je veux les voir Et nous donnerons sans recevoir . Bien sûr ! J’y irai ! Sans mes pieds liés à un biais , j’y vais s de ce pas et parfois à monture chevaleresque.

Souleymane SAGNE. Souleymane SAGNE. Ce nom retentit déjà ici et au-delà. Durant les élections locales, mon choix controversé avait suscité un débat inachevé. Ils discutaient partout sous les toits, dans les rues et les bâtiments. D’ailleurs , j’étais l’absent le plus présent Ceci est certes symbole d’un certain sensible sentiment. Mais dans tous les cas, cette fois ci je serai candidat. Cela fait un moment. Bien évidemment c’était celui d’un retrait spirituel d’introspection et d’autocritique distant du Landerneau politique. Après mûre réflexion et une analyse très profonde sur mes antécédents et mon avenir politiques j’ai décidé d’être candidat aux prochaines élections municipales de 2027

Souleymane Sagne << Prémices des Victoires>>