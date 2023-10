Elections au ‘’City Council’’ à Denver: Un Sénégalais sollicite le suffrage des Américains

Les élections au ‘’City Council’’ à Denver, État du Colorado, verront cette année la participation d’un natif de la banlieue de Dakar, Pikine. David Diop, chef cuisinier, a déjà démarré sa campagne pour briguer le suffrage des Américains de ‘’Commerce City’’, une localité située dans la capitale du Colorado. Il veut être élu membre du ‘’City Council’’. David est en concurrence avec une dame.

S’il parvient à siéger au City Council (Conseil Municipal) de Commerce City, le 7 novembre 2023, jour de l’élection, David Diop aura réussi un grand coup. Il sera le premier sénégalais à avoir ce privilège. Ce natif de Pikine est en train de briguer le suffrage des Américains de Denver. Il est candidat au City Council.

Actuellement, Diop est en pleine campagne avec une stratégie basée sur le porte-à-porte pour convaincre les électeurs sur la pertinence de son programme. Il est aidé dans cette quête de suffrages par son épouse et une équipe restreinte de jeunes. Son objectif est de siéger au City Council, au même titre que les Américains de naissance, pour apporter son expérience. ‘’Je veux apporter plus de business au niveau de Commerce City. Dans cette localité, il n’y a pas assez d’opportunités économiques. Mon objectif est de faire en sorte que les grandes surfaces et autres puissent s’installer ici. Ce qui fera que les taxes vont rester au niveau de la cité ’’, nous a-t-il fait savoir.

À Denver, les gens le connaissent sous le nom de « Chef – D » ! Il est bien connu par les Américains de souche et les ressortissants d’autres pays vivant dans la capitale du Colorado. Cela, du fait de son business florissant qui nourrit la population américaine. David Diop est un chef cuisinier très sollicité lors des grands événements organisés à Denver. Par exemple, c’est lui qui gère la restauration pendant les activités d’Afrik Impact, un grand événement organisé chaque mois d’août par la communauté africaine du Colorado.

En sollicitant le suffrage des habitants de Commerce City, Diop compte, dit-il, apporter plus d’économies dans cette cité. ‘’Je me présente au conseil municipal du quartier IV pour apporter des solutions aux véritables problèmes auxquels notre communauté est confrontée.

D’autres ont promis et n’ont pas tenu leurs promesses. Moi, j’apporterai une nouvelle perspective. Je n’ai pas d’agenda personnel caché et je ne soutiens les intérêts d’aucune industrie en particulier. Je soutiens les habitants de Commerce City. Je proposerai des solutions qui apporteront de la croissance et des opportunités à notre communauté. J’ai réalisé un investissement à long terme en tant que propriétaire réunionnais dans le quartier IV. Mon objectif est de donner la priorité aux décisions importantes qui améliorent notre incroyable ville ’’, a-t-il indiqué.

Le City Council est un organisme municipal doté de pouvoirs législatifs et administratifs, tels que l’adoption d’ordonnances et l’affectation de fonds. Il n’y a pas de description de poste spécifique pour ses membres. Cependant, en tant que représentants et dirigeants de leurs communautés, leur rôle consiste à définir des politiques, à prendre des décisions réglementaires et à examiner les performances du conseil. S’il est élu, David Diop compte exercer pleinement cette mission. Il se veut un digne représentant de WARD IV. ‘’ Je propose du bon sens et des idées sensées qui garantiront que Commerce City réponde aux demandes de ses résidents et continue d’être l’une des villes à la croissance la plus rapide du Colorado’’.