Élection Présidentielle : Oumar Guèye démarre sa campagne pour Amadou Ba à Sangalkam

Le ministre Oumar GUEYE demande aux militants de Benno de se mobiliser fortement et de cultiver l’esprit de paix et d’apaisement en vue des élections à venir. Sous la direction du coordonnateur départemental, Monsieur Oumar GUEYE, les responsables et militants de la coalition Benno Book de la commune de Sangalkam se sont réunis ce week-end pour discuter de la récente réunion du secrétariat exécutif national de l’APR. Ils ont également exprimé leur position sur l’actualité nationale marquée par le report des élections présidentielles de 2024.

Sous la tutelle du coordonnateur départemental Monsieur Oumar Gueye, les responsables et militants de la coalition Benno Book de la commune de Sangalkam se sont réunis ce week-end pour commenter la rencontre du secrétariat exécutif national de l’Apr tenue mercredi dernier. Ils ont aussi donné leur position sur l’actualité nationale marquée par le report des élections Présidentielles de 2024.

Après avoir retracé les événements depuis l’annonce du Président Macky Sall selon laquelle il ne se représenterait pas, la désignation d’Amadou Ba comme candidat de la mouvance présidentielle, les actions entreprises par le PDS au niveau de l’assemblée nationale et la décision du conseil constitutionnel confirmant le report des élections, le ministre Oumar GUEYE a loué la posture du Président de la république. « Son Excellence le Président Macky SALL est un homme exceptionnel. Il a laissé toutes les institutions s’exprimer. Nous avons juste apprécié à sa juste valeur sa prise de position à travers son communiqué où il a annoncé qu’il va exécuter les décisions du conseil Constitutionnel », a-t-il déclaré.

M. GUEYE a ajouté que la position du Président Macky Sall les rassure et renforce leur engagement, affirmant que le dialogue est ouvert pour déterminer la nouvelle date des élections. Ainsi, Oumar Gueye a souligné que tout est prêt au niveau communal pour les élections de 2024 afin de garantir la victoire d’Amadou Ba. « Il est crucial que notre candidat remporte largement les élections afin de poursuivre les réalisations du Président Macky Sall dans les domaines de l’éducation, des infrastructures, de la santé, des filets sociaux, du BRT, des bourses de sécurité familiale, etc. », a soutenu le coordonnateur départemental.

Oumar Gueye, constatant que le Sénégal est sur la voie de l’émergence avec l’exploitation du pétrole et du gaz, estime que pour l’intérêt des populations, l’héritage du Président Macky Sall doit être préservé par Amadou Ba. Le coordonnateur de l’Apr section Sangalkam, Monsieur le ministre Oumar GUEYE invite tous les responsables et militants, de manière très engagé, à descendre sur le terrain et se mobiliser pour aller dans ces élections et les gagner dès le 1er tour pour le candidat Amadou Ba.