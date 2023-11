Élection Présidentielle de 2024: Karim Wade a déposé sa caution 

Par le biais de son mandataire, le candidat du parti démocratique sénégalais (PDS) a déposé ce lundi sa caution pour l’élection présidentielle de février 2024. Accompagné par une délégation, Abdoul Racine Kane qui a déposé la caution indique que « tout s’est bien passé et annonce un retour imminent de Karim Wade au Sénégal. »

C’est officiel ! Karim Wade, candidat du parti démocratique sénégalais a déposé sa caution pour la présidentielle de février 2024. Le fils de l’ancien président de la République Abdoulaye Wade pose ainsi un acte majeur dans sa conquête du pouvoir en 2024 bien qu’il soit actuellement au Qatar où il vit depuis plusieurs années. Au sortir des locaux de la caisse des dépôts et consignations, le mandataire de Karim Wade a indiqué que tout va bien pour le moment. « Je suis le mandataire que Karim Wade a désigné et en tant que trésorier du parti, je suis venu déposer la caution à son nom. Ce n’est qu’une partie dans ce qui va suivre. On a suivi toutes les procédures administratives, on s’est bien organisé et tout s’est bien passé. Le résultat, c’est ce papier qui va accompagner la candidature de Karim Wade », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le retour annoncé de leur candidat, Abdoul Racine Kane révèle que c’est une « imminence ». Selon lui, Karim Wade sera très prochainement de retour au Sénégal après un « exil forcé » au Qatar.

Sur la question de la provenance de l’argent de la caution, le mandataire du candidat du parti démocratique sénégalais mentionne que « les 30 millions déposés viennent de la vente des cartes de membres lancée depuis un an mais aussi de la contribution des militants et sympathisants du parti. » C’est dire donc que Karim Wade vient de franchir une étape cruciale dans sa conquête de la magistrature suprême en obtenant ce quitus qui constitue un élément obligatoire pour la validité des candidatures.

D’ailleurs, Abdoul Racine Kane l’a brandit en sortant des locaux de la caisse des dépôts et consignations. Dans cette même dynamique, le trésorier du parti démocratique sénégalais soutient que Karim Wade aura le « meilleur parrainage » et invite, dans la foulée, les militants et sympathisants à se mobiliser pour accueillir bientôt leur candidat.

EL HADJI MODY DIOP