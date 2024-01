20 candidats retenus, Sonko et Karim Wade définitivement écartés

Le Conseil constitutionnel a publié ce samedi la liste des candidats définitivement autorisés à participer à l’élection présidentielle de février prochain. Après avoir vidé les recours déposés, les sept sages ont arrêté la liste des candidats à 20. Sans grande surprise, Ousmane Sonko n’y figure pas, de même que Karim Wade qui était pourtant dans la liste provisoire.

C’est confirmé ! Seuls 20 candidats sont retenus pour conquérir le suffrage des Sénégalais le 25 février prochain. Le Conseil constitutionnel, après vérification des parrainages et des autres pièces déposés par les candidats, n’a retenu que 20 sur les 93 candidats à la candidature. Plusieurs recours ont été introduits par les candidats en guise de contestation. Le plus attendu parmi ces recours reste celui du leader de l’ex parti (Pastef) qui n’a pas prospéré. En effet, les juges constitutionnels qui avaient, dans un premier temps, invalidée la candidature d’Ousmane Sonko pour absence de l’attestation du dépôt de sa caution à la caisse des dépôts et consignations, l’ont cette fois-ci écarté à cause de sa condamnation à six mois avec sursis dans l’affaire de diffamation qui l’opposait à Mame Mbaye Niang.

Les sept sages, sur la base de l’article 30 du code électoral, ont estimé que le maire de Ziguinchor a perdu son éligibilité, après la confirmation de sa condamnation par la Cour suprême. La surprise vient également du recalage du candidat du parti démocratique sénégalais, Karim Wade qui figurait pourtant sur la liste provisoire des candidats. Il faut préciser que le recalage de Karim Wade fait suite à un recours introduit par Thierno Alassane Sall qui l’accuse d’être toujours en possession de sa nationalité française. C’est sur la base de ce recours que le Conseil constitutionnel a définitivement anéanti les ambitions présidentielles du fils de l’ancien président de la République. Mais, Karim Wade n’a pas dit son dernier mot, car il prévoit d’introduire des recours au niveau de la cour de justice de la Cedeao pour contester cette décision qu’il assimile à un « scandale». Il a également promis de participer à l’élection présidentielle « d’une manière ou d’une autre ». S’agissant ainsi des recours introduit par le candidat de la majorité pour contester les candidatures de Bassirou Diomaye Faye et de Cheikh Tidiane Dièye, les juges du Conseil constitutionnel les ont tout simplement déclarés irrecevables.

Par conséquent, la liste des candidats qui vont à la conquête de la magistrature suprême sont à 20. Il s’agit de Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall, professeur Daouda Ndiaye, Anta Babacar Ngom, Habib Sy, Khalifa Ababacar Sall, Amadou Ba, Rose Wardini, Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia, Serigne Mboup, Papa Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo, Mouhamed Boun Abdallah Dionne, El Hadji Malick Gackou, Aly Ngouille Ndiaye, El Mame Boye Diao, Bassirou Diomaye Faye et Thierno Alassane Sall.

EL HADJI MODY DIOP