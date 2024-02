El Hadji Malick Guèye: « Nous félicitons Idrissa Seck pour sa grandeur d’amour et son amour inconditionnel pour le Sénégal ».

L’ancien député libéral élève la voix pour apprécier la posture républicaine du Président Idrissa Seck face à l’actualité politico-

judiciaire. A en croire El Hadji Malick Guèye: » Le Sénégal est à la croisée des chemins. Heureusement qu’il ya d’illustres personnalités qui savent faire preuve de dépassement pour l’intérêt supérieur de la nation. C’est bien le cas d’Idrissa Seck. Ce dernier a privilégié la stabilité et la paix sociale. Voilà ce qui explique, aujourd’hui, son comportement. Il connaît les réalités du pays. Il a suivi les recommandations du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou et de tous nos guides relgieux. C’est un homme de paix et de dialogue « , s’est expliqué l’ancien parlementaire qui, d’inviter: »Il ne sert à rien de détruire ce que nous avons construit au prix d’efforts inestimables. L’attitude républicaine du Président Idrissa Seck doit faire des émules. Il place le Sénégal au-dessus de tout. Il n’est pas un assoiffé du pouvoir. »

Au finish, El Hadji Malick Guèye: »Nous félicitons Idrissa Seck pour sa grandeur d’amour et son amour inconditionnel pour le Sénégal ».