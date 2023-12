Eglise catholique du Sénégal: Le nouveau sanctuaire Marial et la grotte de Popenguine consacrés ce 9 décembre

Ce samedi 9 décembre 2023, la communauté catholique du Sénégal vivra l’action de grâce à l’occasion de la consécration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine. Construit sur une superficie de 20 800 m2, le sanctuaire qui offre une capacité d’accueil total de 30 500 places assises et doté d’un clocher s’élevant à près de 50 m, symbolique de l’élévation vers le Seigneur recherchée par tout croyant.

« Le Cardinal Pietro PAROLIN, Secrétaire d’Etat du Vatican et Mgr Benjamin NDIAYE, Archevêque de Dakar, procéderont à la consécration du nouveau sanctuaire Notre de la Délivrance de Popenguine, le samedi 9 décembre 2023, en présence des évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau ainsi que des autorités étatiques du Sénégal », lit-on dans le communiqué de la direction des œuvres diocésaines de Dakar.

Cette infrastructure d’un coût global 2,5 milliards de FCFA, a été réalisée dans le cadre du Programme spécial de modernisation des cités religieuses mis en place par l’Etat du Sénégal. Le projet comporte 4 tranches et s’étend sur une superficie de 20 800 m2.

La capacité d’accueil totale est de 30 500 places assises et d’équipements d’accompagnement inclut des blocs d’hébergement de 550 lits, un restaurant et une salle de conférence pour la communauté catholique du Sénégal et de la sous-région. « Nous avons voulu, en réalisant ce projet, grâce au soutien de l’Etat du Sénégal, construire un vaste sanctuaire flexible qui puisse s’adapter aux célébrations, compte tenu de l’afflux croissant des pèlerins et ce nouveau site permet aux fidèles de profiter de l’altitude et de la circulation d’air bienfaisante tout en offrant une vue imprenable sur la mer et l’horizon, tous chargés de symbolisme », a soutenu L’Archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye.

A noté que ce 8 décembre, l’église qui célèbre l’Immaculée Conception de Marie, L’Archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye procédera à la bénédiction de la nouvelle grotte du sanctuaire marial de Popenguine et la consécration du nouveau sanctuaire survient le jour suivant (9 décembre 2023).

Pour rappel, Popenguine qui abrite la Basilique Notre de la Délivrance, est devenu haut symbole du catholicisme sénégalais depuis le 21 avril 1888, date du 1er pèlerinage marial en ce lieu de prière et de dévotion qui depuis rassemble des milliers de pèlerins du Sénégal et des pays limitrophes, chaque lundi de Pentecôte. L’église de Popenguine est ainsi élevée au rang de Basilique mineure, le 21 février 1992, par le Pape Jean Paul II à l’occasion de sa visite au Sénégal.