Education: SAES décrète un mot d’ordre de 48 heures; l’école sénégalaise renoue avec la grève

Quelques jours seulement après la rentrée des classes, le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) de l’Institut supérieur de formation agricole et rurale (Isfar) de Bambey ( Diourbel) a annoncé un arrêt total des cours et des activités administratives, mardi et mercredi.

L’Observateur informe que la grève a pour cause d’exiger la prise en charge de leur revendications. « Nous avons constaté avec beaucoup de regrets et de désolation, des lenteurs dans le remplacement du Personnel enseignant et de la recherche (Per) et du Personnel administratif, techniques et spécialisés (Pats) partis à la retraite », regrettent les syndicalistes.

Ces derniers fustigent également la dégradation continue de leurs outils de travail, l’insuffisance de bureaux surtout d’équipements de bureau des enseignants, l’état défectueux des salles de cours, ainsi que l’arrêt de la construction des laboratoires et salle multimédia, la réfection des poulaillers et des mur de clôture du centre d’application, dit la source.