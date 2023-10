Éducation/Mbao: Le Directeur Général de l’Artp  met sur la table 30 millions de francs CFA

La valeur du fournitures scolaires, des nattes et du détergent qui a été été offerte aux écoles publiques, privées et des écoles coraniques de Mbao s’élève à plus de 30 millions de francs CFA. Et l’auteur de l’acte n’est rien d’autre que le Directeur Général de l’Artp et part ailleurs maire de Mbao. Ce n’est pas la première fois qu’un acte du genre a été posé au niveau de cette localité pour améliorer la qualité de l’éducation depuis l’accession d’Abdou Karim Sall à la tête de cette municipalité.

Sans se limiter à ces charges, Abdou Karim Sall paye des factures d’eau et d’électricité, prend en compte de la construction des toilettes dans les écoles en situation dépourvue, puis aide des femmes et des gardiens qui s’occupent pour l’entretien de certaines écoles de la commune de Mbao.

Un acte qui vise à assister les parents d’élèves sur la prise en charge de leurs enfants au niveau des écoles au moment où beaucoup de pères de famille ont besoin de l’aide pour gérer les frais de la scolarité de leurs élèves. Plusieurs intervenants ont pris la parole pour magnifier le geste d’Abdou Karim Sall lors de la cérémonie de remise des lots. Le coup du matériel qui a été offert s’élève à hauteur de 30 millions de francs CFA.

L’année dernière, des tables bancs avaient encore été remises à l’heure pareille aux écoles de la commune. Le geste témoigne qu’Abdou Karim Sall accorde une place importante de l’éducation dans ses programmes. Interrogés par rapport à ce geste, les parents d’élèves se disent satisfait. Les écoles de Mbao n’ont jamais reçu de tel aide depuis que la localité a été érigée en Commune.

Et avec l’évènement d’Abdou Karim Sall, la localité ne souffre plus de rien dans ce sens. Les fournitures sont composées de cahiers, de bics, de sacs, de craies et autres. Elles seront distribuées entre les établissements élémentaires publics, les écoles privées et les collèges et lycées de Mbao. Les représentants des écoles coraniques se également satisfait.

Sada Mbodj