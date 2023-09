EDUCATION: Mary Teuw Niane a présenté son projet éducatif à Serigne Mountakha

L’ancien ministre de l’Enseignement Supérieur, Mary Teuw Niane, candidat à l’élection présidentielle de 2024, a présenté, dimanche, au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, son projet de refondation du système éducatif basé sur l’introduction des langues nationales et valeurs religieuses et culturelles au niveau des programmes.

La refondation de notre système éducatif est très important. C’est dans ce sens-là que nous l’avons aussi informé que notre projet c’est d’introduire systématiquement les langues nationales et les valeurs de la religion, de culture et de civilisation au niveau de nos programmes et aussi de promouvoir le métier, le travail au niveau de nos enfants’’, a-t-il déclaré.

Mary Teuw Niane s’entretenait dimanche en début de soirée avec des journalistes après avoir été reçu par le Khalife dans sa résidence sise à Darou Minane. ‘’Je suis très honoré d’être reçu aujourd’hui par le Khalife général des mourides avec cette importante délégation qui m’accompagne. Nous sommes venus lui dire les principes qui encadrent notre démarche de candidature à la présidence de la République à savoir notre religion, les meilleures valeurs que nous ont léguées nos ancêtres, la connaissance pour servir notre pays et la paix’’, s’est-il réjoui.

À l’occasion de cette audience, M. Niane dit avoir reçu des prières du patriarche de Darou Minane pour sa mission mais également des prières pour le Sénégal.