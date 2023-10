Education: Le département de Goudiry fait face à un déficit d’enseignants

Le département de Goudiry (est) a entamé l’année scolaire avec un déficit de 91 enseignants, dont 55 instituteurs, signale un rapport de son inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF), Bira Guèye Diagne. Un déficit qui pose de sérieux problèmes pour la bonne marche du secteur éducatif.

Le département de Goudiry (Tambacounda) , fait face à un réel manque d’enseignants. Dans son compte Twitter le coordonnateur du forum civil, Birahim Seck a souligné que « les alertes qu’ils reçoivent de leurs sections sur le manque d’enseignants dans certaines zones, notamment à Goudiry, sont très inquiétantes ».

Pour lui cette situation ne semble pas préoccuper les décideurs chargés de cette question. Plus de 657 enseignants manquent dans la région de Tambacounda, du préscolaire au secondaire et 8 000 au niveau national, selon le ministère de l’Education nationale.

D’ailleurs le département de Goudiry (est) a entamé l’année scolaire avec un déficit de 91 enseignants, dont 55 instituteurs, signale un rapport de son inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF), Bira Guèye Diagne. L’IEF invite ‘’tous les acteurs de l’éducation’’ du département à ‘’envisager les conditions appropriées pour une reprise effective des enseignements et apprentissages pour tous les élèves et enseignants’’. 21 des 216 écoles publiques du département de Goudiry ne fonctionnent pas, ‘’faute de maîtres’’, selon lui.

‘’Dans certaines écoles’’, les équipements ont été ‘’totalement ou partiellement dégradés par les intempéries’’, a noté l’inspecteur de l’éducation et de la formation. Selon lui, des toitures et des murs de clôture se sont effondrés dans les communes de Koulor, de Goudiry, de Boynguel Bamba, de Kothiary et de Sinthiou Mamadou Boubou.