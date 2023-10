Économie : L’Agence nationale de la statistique annonce une nouvelle baisse des prix à la consommation en septembre 2023

En septembre 2023, les prix à la consommation ont diminué de 0,3% par rapport au mois précédent, d’après l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette baisse est principalement due à la diminution des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées (-0,7%), des boissons alcoolisées, du tabac et des stupéfiants (-0,3%), ainsi que des services de restauration et d’hôtellerie (-0,3%). Cependant, les services de communication ont augmenté de 1,2%, les articles d’habillement et les chaussures de 0,3%, et les biens et services divers de 0,2%, ce qui a atténué cette tendance à la baisse.

Par rapport à septembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 3,8%. En excluant l’énergie et les produits frais, les prix à la consommation sont restés stables d’un mois à l’autre et ont augmenté de 1,9% par rapport à septembre 2022. Les prix des produits importés ont davantage contribué à cette baisse, avec une diminution de 0,9% en septembre 2023 par rapport au mois précédent.

Sur une base annuelle, les prix des produits locaux ont augmenté de 3,8% et ceux des produits importés de 2,4%.