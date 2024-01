Eau et Assainissement : Serigne Mbaye Thiam dévoile un plan directeur à l’horizon 2050

Dans le but de d’élaborer des solutions de l’eau en milieu rural et urbain, le ministère de de l’Eau et de l’Assainissement a restitué une étude d’élaboration des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Ressources en eau.

Un atelier de restitution de présentation de l’étude a été mené et elle a porté sur les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Selon Serigne Mbaye Thiam, elle a été lancés le 1er juillet 2021 et a mobilisé toutes les potentialités du ministère tant au niveau central qu’au territorial. Le tout, dans une démarche inclusive est a concerné tout le territoire national avec l’appui des autorités administratives.

En effet, il s’agit de faire un diagnostic de l’ensemble des informations obtenues sur les ressources en eau du Sénégal. Qu’il s’agisse des ressources en eau surface ou bien des ressources en eau souterraine et cette démarche inclusive a permis de co-construire un modèle hydro-économique qui donne d’abord la situation des ressources en eau mais en même temps qui propose des schémas d’usage de ces ressources en eau pour avoir la valeur ajoutée.

« Pour avoir des programmes d’utilisation de l’eau à des fins agricole, pastorale, piscicole, il faut d’abord maîtriser la ressource et savoir comment nous pouvons utiliser cette ressource pour avoir la valeur ajoutée maximale. Elle a été menée dans les normes et c’est la première fois que notre pays s’est doté à ce niveau d’un schéma directeur d’aménagement et de gestionnaire réfléchis tant au niveau national qu’au niveau territorial. La mise en œuvre de ce schéma a été valorisée par unité de gestion, de planification au niveau national et son montant an totale est de 5700 milliards de FCFA. Il peut paraitre important mais je voudrais dire que ce n’est pas un horizon de un an ou deux ans. L’étude sur la sécurité de l’eau à un horizon jusqu’à 2050 », a révélé Serigne Mbaye Thiam.

A ce titre, il s’agira donc pour le gouvernement de planifier maintenant dans ses budgets respectifs dans ses programmes de développement. Il cite l’exemple de l’unité de gestion de Dakar. « On a budgétisé à 931 milliard de FCFA. Ce qui peut paraître important certes mais je rappelle que rien que la troisième usine de dessalement de l’eau de mer qui entre dans le cadre de sa mise en œuvre, on peut dire du schéma directeur et à valeur de 300 milliards de FCFA sans compter les autres programmes d’investissement et d’aménagement que nous avons dans la vallée que nous avons dans la région de Kolda etc. », a fait savoir la tutelle

. A noter la présence du gouverneur de la région de Dakar et représentante de la Banque mondiale. Des projections de l’étude des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ont été présentées au public, les démarches déployées pour sécuriser l’assainissement de l’eau dans certaines zones comme le bassin Arachidier, la vallée du fleuve Sénégal, du Cap Vert, de la Casamance et du Sénégal orientale.

FATOU BA