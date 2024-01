Droits des « Lgbt » au Sénégal: Coly Seck, représentant du Sénégal à Genève «Le Sénégal rejette toute légalisation

Coly Seck, ambassadeur et représentant permanent du Sénégal auprès de l’Office des Nations unies à Genève, est un diplomate d’une grande expérience. Il n’y va pas avec le dos de la cuillère pour dire sa conviction et sa vision du monde. Dans un entretien , il revient sur la participation du Sénégal aux travaux de la 45ème session du groupe de travail sur l’Examen périodique universel (Epu), tout en mettant en exergue les avancées notées et saluées du Sénégal par les pairs en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme. Dakar a profité de l’Epu pour réaffirmer sa position qui exclut toute idée de légalisation de la question LGBT. Il est revenu, entre autres, sur la situation des Sénégalais en Suisse, les liens entre la migration et la mobilité des personnes, avant de faire un bref bilan de la représentation diplomatique du Sénégal à Genève.

La 45e session du groupe de travail sur l’Examen périodique universel (Epu) a débuté depuis le 22 janvier et se poursuit jusqu’en février. La participation du Sénégal a été très efficace et extrêmement importante. C’était notre quatrième passage puisque le dernier remonte à 2018.

L’examen périodique universel est un mécanisme d’examen par les pairs. Chaque 4 ans et demi, les pays viennent faire le point sur leur système de promotion et de protection des droits de l’Homme. C’était l’occasion pour le Sénégal, depuis notre dernier passage, de faire le point sur la situation des droits de l’Homme. Que ça soit sur le droit des femmes, des enfants, des libertés, les questions de genre, etc. Des évolutions très positives ont été notées et appréciées par les Etats. Qui se sont félicités aussi bien des avancées notées sur les droits sociaux, économiques et culturels que sur les droits civils et politiques.

Quand bien même, il y a eu d’autres recommandations portant sur les questions sociétales et pour lesquelles le Sénégal a répondu. A titre d’exemple, sur la question des Lgbt, Mme la Garde des sceaux a été très claire. Elle a ré-exprimé la position du Sénégal, qui exclut toute idée de légalisation de la question Lgbt au Sénégal. Elle a aussi expliqué que le Sénégal rejetait des notions controversées comme la notion d’éducation sexuelle intégrale, droits sexuels et reproductifs qui comportent d’autres enjeux que le Sénégal ne cautionne pas. In fine, ce fut une première présentation très positive. Cent vingt-trois pays ont pris la parole et l’écrasante majorité a félicité le Sénégal sur ses avancées avec des recommandations sur lesquelles on travaille déjà. Il s’agit par exemple de la question des enfants talibés, l’amélioration des conditions dans les daaras, entre autres. Et, il se trouve qu’on y travaille. Il y a d’autres questions qu’on a simplement rejetées. C’est aujourd’hui même (vendredi 26 janvier dernier) que notre rapport sera adopté. Nous aurons encore 4 ans et demi pour mettre en œuvre nos engagements en matière de respect et de protection des droits de l’Homme. Je dois cependant dire et de manière solennelle, en matière de droit de l’Homme, quoiqu’on puisse dire, le Sénégal est un exemple.

Pour avoir été en station à Genève depuis 6 ans au moins, j’ai eu à effectuer deux mandats au sein du Conseil des droits de l’Homme (2018-2021 et 2021-2023) et avoir présidé le Conseil des droits de l’Homme en 2019. C’était la 3e fois seulement que le Sénégal présidait cet organe à ce niveau-là. Je peux vous garantir qu’en matière de promotion et de respect des droits de l’Homme, le Sénégal est un pays phare et un pays respecté. Maintenant, les droits de l’Homme, c’est un idéal. Il faut toujours continuer à travailler. C’est tout le temps des défis. Le gouvernement sénégalais en est conscient et s’attelle à ça.

Revenant sur le cas de la Suisse, C’est une situation qui n’est pas compliquée comme dans d’autres pays de l’Europe. On a une communauté qui tourne autour de 2000 personnes au maximum, avec une forte présence de binationaux. Ces derniers sont en situation régulière. Ils ont leur travail également. Cependant, ces dernières années, avec les crises notées, il y a eu des compatriotes qui sont venus d’autres pays d’Europe pour essayer de tenter leur chance en Suisse. Mais, c’est un pays assez compliqué en termes d’obtention de papiers. Ce n’est pas facile de se régulariser, encore moins travailler.

Il y a eu des Sénégalais en situation irrégulière ces dernières années. Pour certains, il y a eu malheureusement des reconduites au pays. Ce qui est tout à fait normal dans le cadre des relations internationales et de la coopération. De manière générale, on travaille avec la communauté qui est notre raison d’être ici pour en cas de besoin, leur venir en aide et faire en sorte que leurs droits ne soient pas bafoués et qu’ils soient respectés dans le pays. Mais, cela est dirigé exclusivement pour ceux qui ont la nationalité sénégalaise. Pour ceux qui ont la binationalité, cela dépend de quelle nationalité ils se prévalent.