Docteur Aliou Camara a déposé la caution des 30 millions pour l’élection présidentielle de 2024

Ce Mercredi 06 Décembre 2023, le candidat à l’élection présidentielle de 2024,le Docteur Aliou Camara a déposé sa caution de 30 millions à la Caisse de Dépôt et de Consignation ( CDC).

Accompagné d’une forte délégation venue des différentes régions du Sénégal, le mandataire national M. Sene s’est prononcé devant la presse en expliquant les différents PANS que le candidat Aliou Camara,et les sympathisants ont mis sur la sellette pour en arriver au dépôt de la caution.

Arborant dans le même sillage, M. CAMARA docteur en Pharmacie de son état, a décliné sa feuille de route, tout en expliquant les grandes lignes de son programme.

Un senegal bou bess, avec comme priorité absolue l’humanisme et le travail.

Aliou Camara un digne fils du pays, sénégalais bon teint, haut cadre et personnalité émérite veut avoir un Sénégal résilient avec des bases solides entrées sur la compétence et la performance.

Aliou camara n’est ni ppur le pouvoir ni pour l’opposition il entend être un Centriste, et ce qui lui incombe c’est de voir le SÉNÉGAL à l’aune des pays développés..