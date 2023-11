Diplomatie: Début du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, ce lundi

Plus de 400 experts venant de plusieurs pays seront à Dakar lundi et mardi, dans le cadre de la 9ème édition du Forum paix et sécurité, qui s’ouvre ce lundi avec le panel des chefs d’Etat. Le chef de l’Etat et ses pairs vont s’atteler à trouver des solutions durables aux problèmes sécuritaires qui secouent le continent.

La 9e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s’ouvre ce lundi à Dakar. Saliou Ndiaye, le coordonnateur de la Commission scientifique, cam­pe les enjeux : «Depuis son lancement en 2013, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est devenu une agora, un arbre à palabres de la coopération internationale, un espace de rencontre des acteurs des relations internationales.»

Pour l’ancien Recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette rencontre vise à promouvoir la paix et la stabilité dans le continent noir. Ainsi, les acteurs auront à se pencher pendant cette 9ème édition sur le thème : «L’Afrique des po­tentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l’instabilité institutionnelle.»

D’après le Général de brigade Jean Diémé, président de la Commission scientifique du forum, «c’est une occasion pour l’Afrique de montrer qu’elle est une force de proposition de solutions aux problèmes globaux qui assaillent le monde». Selon lui, «ce rendez-vous annuel a pour objectif de proposer des solutions aux multiples défis de stabilité, de sécurité et de développement durable».

Le directeur du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds), de dire que ce forum va porter sur «deux sessions plénières dont un panel de haut niveau qui verra la participation de Macky Sall, et six ateliers thématiques seront aussi au menu de ces deux jours de réflexion sur la paix en Afrique». En plus de cela, il y aura «des thèmes sur la cybersécurité, l’instabilité institutionnelle, l’extrémisme violent, la sécurité, la gouvernance», informe-t-il. Il rappelle que ce Forum de Dakar «ambitionne de mobiliser et de valoriser des ressources humaines dans la recherche de solutions appropriées aux défis sécuritaires et à l’instabilité institutionnelle du continent». D’après le Général de brigade Jean Dié­mé, «les recommandations issues des travaux seront consignées dans les actes du forum, qui seront publiés d’ici deux mois». Environ 400 participants sont attendus à ce forum dont des décideurs civils et militaires, des experts et chercheurs de tous les continents.

le forum va se tenir lundi et mardi prochains au Centre in­ter­national de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio.