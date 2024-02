DIEUPEUL: Un entraîneur pédé accusé de viol sur ses jeunes joueurs

Pour la deuxième fois, Christian D. M. est mêlé à une sordide affaire de mœurs. Accusé de viol sur mineur de 10 ans, l’entraîneur de football, âgé de 45 ans, a été présenté au procureur de la République par les hommes du commissaire El Hadj Ali Sow de Dieupeul.

Christian D. M. traîne une réputation de maniaque sexuel. En 2002, l’entraîneur de football a été incarcéré pour acte contre nature et viol. Des actes ignobles que Christian aurait réitérés récemment sur ses jeunes joueurs, âgés entre 8 et 15 ans. Alertée par sa belle-sœur, Awa D., mère d’une des victimes présumées, a saisi le commissariat de Dieupeul d’une plainte le 6 janvier 2024. La commerçante a confié que c’est sa belle-sœur qui a reçu l’information selon laquelle le mis en cause abusait sexuellement de ses joueurs lors de ses séances d’entraînement au terrain de Dieupeul. Questionnant certains pensionnaires de son équipe, ces derniers lui ont fait savoir que le prédateur sexuel ciblait M. M. N. pendant les mi-temps.

La plaignante a ajouté que son fils marche bizarrement. Pis, son caleçon est souvent tâché lorsqu’il revient de l’entraînement. Auditionné une semaine plus tard, M. M. N., 10 ans, a expliqué aux flics avoir intégré l’équipe du mis en cause durant les vacances scolaires 2023.

Au cours des mi-temps, Christian s’isolait avec lui dans une maison, située aux alentours du terrain de Dieupeul ou dans les toilettes du terrain de Castor. C’est ainsi qu’il le pénétrait par l’anus. « La dernière fois qu’il m’a pénétré date de moins d’un mois. Il disait qu’il allait me chasser de l’équipe si je le dénonçais », a affirmé l’écolier.

Des accusations que le repris de justice a niées en bloc. Marié, sans enfant, Christian a confié que la victime supposée l’a accusé d’agression sexuelle pour se venger. Car il lui a infligé une correction à la suite d’une bagarre avec un autre enfant. « Ce jour-là, M. M. N est rentré en colère de l’entraînement parce qu’il n’a pas joué. Il s’est basé sur mon passé pour ternir mon image. J’ai déjà fait l’objet d’accusations similaires en 2002. J’avais embrassé et caressé une personne du même sexe, avant de toucher ses parties intimes.

À la suite de la plainte pour viol de la maman de la victime, j’ai été emprisonné », s’est remémoré le pédé pendant son interrogatoire. En dépit de ses dénégations, Christian D. M a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar.

KADY FATY