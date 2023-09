Deux candidats prêts à débloquer 20 millions FCfa pour se faire parrainer par des députés

Le fichier général des électeurs compte actuellement 7 409 872 électeurs. Donc, entre 2019 et 2024, la population électorale a connu une augmentation de 726 829 inscrits, soit 9,8%. Pour autant, il y a des candidats qui, même sous la torture, ne souhaitent pas solliciter le suffrage citoyen. En effet, craignant de ne pas pouvoir réunir un minimum de 0,6%, soit 44 459 au moins à 1% maximum, soit 59 278. C’est pourquoi, informe ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce lundi, certains candidats sont prêts à vider leur coffre-fort pour bénéficier du parrainage par les élus.

Dans ce sillage, ajoute le journal, deux prétendants au fauteuil de Macky Sall (un homme recalé en 2019 et une femme qui veut participer, en 2024, pour la première fois à une Présidentielle) sont prêts à casquer respectivement 15 et 20 millions F Cfa par député. Et curieusement, précisent ns confrères, ce sont deux parlementaires de l’opposition ô combien forts en gueule qui se sont mués en sergents-recruteurs en faveur de ces deux candidats.