Détournement au CMS: Le Ministre Victorine Anquediche Ndeye dévoile ses regrets

Face aux conclusions accablantes de l’enquête sur la disparition des 540 millions au crédit mutuel du Sénégal (CMS) , le parquet était dans l’obligation d’ouvrir une information judiciaire qui a conduit au placement sous mandat de dépôt des mis en cause.

L’enquête sur l’affaire des « prêts gages du crédit mutuel du Sénégal n’a pas révélé tous secrets. Le détournement des 540 millions FCFA a été rendu possible par la mise en place d’une entente illicite très rôdée. C’est un « acte déplorable », a regretté le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye.

Venue présider une rencontre avec les femmes de la commune de Saly, la ministre a révélé que c’est grâce à un audit que le pot aux roses a été découvert. « C’est un instrument de gouvernance qui l’a décelé, c’est l’audit. Cela veut dire qu’au niveau de la structure, il y a des organes de contrôle qui ont permis aujourd’hui de déceler ce détournement », s’est félicitée Mme Ndeye.

D’après elle, cette somme pouvait bénéficier à des personnes qui en avaient réellement besoin.« C’est à déplorer dans tous les sens parce que c’est plus de 500 millions FCfa qu’on aurait pu donner à des bénéficiaires », regrette-t-elle.