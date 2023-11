Démographie du Sénégal: Mbacké devient le département le plus peuplé

La population vivant au Sénégal est passée de 13.508.715 personnes en 2013 à 18.032.473 en 2023, soit une hausse de 4.523.758 en dix ans, a déclaré, mardi, à Dakar, le directeur général de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Ababacar Sédikh Bèye.

Toutefois, la principale remarque tirée du recensement 2023 de la population sénégalaise par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Parmi les enseignements tirés du recensement 2023 de la population sénégalaise par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), il ressort que le département de Dakar n’a pas la plus forte dans le pays. Il est coiffé au poteau par le département de Mbacké.

« Le département de Mbacké est le plus peuplé au Sénégal suivi de celui de Dakar avec respectivement 1 359 757 et 1 182 416 habitants », note l’Ansd. En d’autres termes, Mbacké devance Dakar de 177 341 habitants. Le département de Mbour arrive en troisième position avec 937 189 habitants suivi de Rufisque avec 822 105. Selon l’Ansd, la vieille ville « a connu une forte augmentation de sa population entre 2013 et 2023 (68%) ».

Sans surprise, les départements situés dans les frontières sont les moins peuplés. Il s’agit de Salémata (28 111 habitants) ; Oussouye (52 883 habitants) ; Saraya (92 912 habitants) et Ranérou (103 283 habitants).