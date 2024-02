Démission surprise de Samuel Eto’o : La Fécafoot dit non !

Dans un geste sans précédent, Samuel Eto’o a annoncé sa démission de la présidence de la Fédération camerounaise de football après les décevantes performances de l’équipe nationale lors de la récente Coupe d’Afrique des Nations, qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire.

Les Lions Indomptables ont été éliminés dès les huitièmes de finale par le Nigeria, plongeant ainsi le pays dans une profonde désillusion.

La décision de Samuel Eto’o est intervenue lors d’une réunion du Comité Exécutif de la Fecafoot à Yaoundé, où il a présenté sa démission en réponse aux critiques virulentes concernant sa gestion de la fédération et son influence présumée sur l’équipe nationale.

Cette réunion de crise a été le théâtre de débats houleux sur le piètre parcours des Lions Indomptables lors de la CAN 2024. « En ouverture de ladite réunion, le Président de la Fédération Camerounaise de Football, Monsieur Eto’o Fils Samuel, a annoncé sa démission aux membres de l’instance exécutive fédérale, les exhortant à suivre son exemple en toute conscience », a déclaré la Fecafoot dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Cependant, malgré cette initiative courageuse de la part de l’ancienne star du football camerounais, le Comité Exécutif de la Fecafoot a rejeté sa démission et lui a exprimé sa confiance. Cette décision survient après une CAN marquée par diverses polémiques, notamment autour du gardien de but André Onana.

La démission avortée de Samuel Eto’o soulève des questions sur l’avenir de la Fecafoot et de l’équipe nationale camerounaise, alors que le football du pays cherche à se relever de cette déception continentale.