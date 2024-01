DÉMATÉRIALISATION DES AMENDES FORFAITAIRES: La plateforme de paiement digital de contraventions pour les usagers désormais opérationnel

La nouvelle application de paiement digital des amendes forfaitaires a été officiellement lancé hier par la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), en collaboration avec la Police et la Gendarmerie nationales, la Direction générale des Transports terrestres, l’Agence nationale de Sécurité routière (ANASER), et en rapport avec la société « Diotali. » 300 appareils sont déjà opérationnels pour la phase pilote dans la région de Dakar avant d’être élargis aux autres régions du pays.

Désormais, plus besoin de faire des kilomètres pour s’acquitter de ces amendes forfaitaires car une plateforme numérique fraîchement développée par le trésor public sénégalais offre aux automobilistes la possibilité de régler leur contravention sur place en utilisant les services de paiements mobile agrée par la BCEAO.

En visite sur le terrain avec les acteurs, le Lieutenant de police Modou Thiam, chef de la section de la prévention routière, explique comment va se dérouler les opérations de contrôle : « On est là au niveau du carrefour EMG pour montrer comment se déroule les opérations par rapport à la dématérialisation des amendes forfaitaires. Donc vous allez voir que le choix de ce point n’est pas fortuit parce que ça regroupe l’ensemble des catégories de véhicules, donc si vous voyez le service des Mines est la là aussi ça nous permettra de mener des contrôles sur les véhicules qui sortent. Est ce qu’ils ont vraiment les pièces adéquates à leur conduite. Le contrôle se fera comme d’habitude, les gens sont disposés dans les carrefours comme à l’accoutumé. »

Il poursuit : « Quand ils doivent contrôler quelqu’un ils le font naturellement et à l’issu on le mettra sur le système et il va payer s’il décide de le faire sur place. » Il a insisté sur ce point avec le dispositif, ce sera beaucoup plus facile et rapide. Ce sera l’opération de contrôle et de paiement. « Ça nous permettra à nous aussi policiers d’aller plus vite dans le contrôle et ça va sécuriser l’argent du contribuable qui ira directement au trésor public », a-t-il assuré.

Au-delà de la simplification, la transparence et l’amélioration de la collecte des ressources

Pour sa part, le directeur général de la comptabilité publique et du trésor Cheikh Tidiane Diop, a mis l’accent non seulement sur la facilitation des opérations de contrôle mais aussi sur la transparence des ressources. « Dans le système antérieur vous pouvez faire une infraction ici et aller faire des kilomètres pour payer et revenir prendre votre permis mais dans ce système on vous permet par tous les moyens de paiement agréé par la BCEAO, de payer sur le lieu de commission de l’infraction et de repartir avec vos papiers. C’est plus simple, plus transparent et ça donne un gain de temps énorme au-delà de l’économie budgétaire qui n’est pas négligeable. Parce que dans l’ancien système l’état du Sénégal commandait énormément de carnet qui ne donnait pas tous les gages de fiabilité et qui demandait des moyens budgétaire assez consistant et de moyens de conditionnement et de conservation qui présentait un facteur de risque. Ce projet va participer au-delà de la simplification au-delà de la transparence à l’amélioration de la collecte des ressources. »

Toutefois le directeur du trésor public a précisé que les ressources collectées retourneront à la population par le biais des collectivités territoriales, « Je précise que les ressources sont destinées essentiellement aux collectivités territoriales des lieux de commission de l’infraction. Donc cela va participer à améliorer les revenus des collectivités pour leur permettre de mieux prendre en charge les politiques de développement à la base », a soutenu Cheikh Tidiane Diop.

300 appareils pour la phase pilote dans la région de Dakar

Ce projet est initié par l’État du Sénégal mais la mise en œuvre a été assurée par la comptabilité publique et du trésor en partenariat avec la gendarmerie nationale, la direction générale des transports terrestres et la police nationale, dans un souci de modernisation et de simplification des procédures administratives. A en croire le directeur général de la comptabilité publique et du trésor, Cheikh Tidiane Diop c’est un projet qui a démarré dans sa conception depuis quelques années et aujourd’hui à connu son aboutissement après une phase test au niveau des services de la gendarmerie mais également au niveau des services de la police. « Aujourd’hui il a connu son aboutissement après une phase test au niveau des services de la gendarmerie mais également au niveau des services de la police. Tests que nous avons jugés concluants au regard de l’évaluation qui a été faite et des retours que nous avons eu. Sur cette base, sur autorisation de nos ministres de tutelle respectifs, nous avons retenu ce jour pour lancer la mise en œuvre effective de ce projet », fait-il savoir.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’administration publique et de l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. Mais il est important aussi de retenir de ce projet son caractère structurant dans le sens, il va contribuer à la normalisation des relations entre les transporteurs les usagers de la route d’une manière générale et les forces de police et de la gendarmerie, « parce que le système est paramétré sur les différentes typologies d’infractions et à chaque paramètre chaque type d’infraction le montant de l’amende est également embarqué dans le système. Ce qui fait que vous paierez pour l’infraction commise, le montant qui est exactement prévu par la loi ni plus ni moins avec un gain de temps qui est considérable.

Et nous estimons que c’est un premier pas. Ce premier pas va concerner uniquement la région de Dakar, nous allons évaluer dans quelques mois et à l’issue de cette évaluation nous passerons à l’échelle, c’est -à -dire nous déployer au niveau national et l’intérieur du pays sera couvert ».

Rosita Mendy