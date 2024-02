Délogés du foyer culturel: ARCOS Guédiawaye très remonté contre leur Maire Racine Talla

L’association des Acteurs et Artistes Culturels regroupés autour de ARCOS Guédiawaye et la municipalité de wakhinan ne parlent plus le même langage. Ces acteurs culturels ont été délogés du foyer des jeunes ou ils se réunissaient pour faire vivre leur art. Très remontés contre le maire Racine Talla, ils soutiennent qu’ils sont prêts à en découdre avec lui et appellent tous les autres acteurs culturels de les rejoindre dans ce combat.

« Depuis un certain temps nous avons constaté que la municipalité (Racine Talla et son équipe), nous persécute. Ils sont en train de déloger des acteurs culturels dans du foyer culturel, et c’est aberrant», a dénoncé Moustapha, Ménager ARCOS Guédiawaye sur leur regroupement inhabituel ce weekend au foyer des jeunes de wakhinane nimzatt

Ces acteurs culturels estiment que cette attitude de la municipalité de wakhinane nimzatt chose inadmissible dans la mesure où la culture est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Donc « je pense qu’ils devaient chercher à améliorer nos conditions de travail, accompagner les acteurs culturels que nous sommes, mais leur acte n’est pas en phase avec la politique culturelle du président de la république », ont-ils expliqué.

« Pour l’instant c’est le combat qui est au rendez-vous, tous les acteurs sont mobilisés, unis comme un seul homme et nous allons nous battre ». Ainsi ils ont lancé un appel à tous les acteurs culturels du Sénégal pour qu’ils viennent les accompagner dans ce combat par ce que disent-ils « nous ne comptons pas reculer, c’est injuste la façon dont nous sommes traité par le maire de la commune de wakhinan Nimzatt Racine Talla ».

Rosita Mendy