Défaite du Casa Sports contre AS Pikine (1-3) : Cheikh Tidiane Cissé, « l’équipe a besoin de temps pour se reconstruire »

Le Casa Sports a besoin de « temps et de patience » pour reconstruire une équipe avec une « bonne assise » en défense et en attaque afin de pouvoir se mesurer aux autres adversaires, a soutenu, mercredi, à Pikine, son entraîneur intérimaire, Cheikh Tidiane Cissé.

Il s’exprimait après la lourde défaite, 1-3, du Casa Sports, mercredi, contre AS Pikine, à l’occasion du match en retard de la neuvième journée de Ligue 1. Le club de la Casamance, double champion du Sénégal (2012,2022), est dernier au classement avec cinq points. ‘’Nous avons eu des matchs difficiles ces dernières journées. D’abord le Jaraaf, puis Génération Foot, ensuite AS Pikine et Teungueth pour la prochaine journée. Il nous faudra du temps pour avoir une bonne équipe avec une bonne assise en défense pour essayer de contrer les autres équipes’’, a-t-il dit.

Selon Cissé, « la reconstruction demande beaucoup de temps. Nous avons des titulaires suspendus. Les garçons qui jouaient dans l’axe étaient des novices. AS Pikine a mis des buts sur des erreurs de notre équipe qui est jeune », a-t-il expliqué.

Cheikh Tidiane Cissé estime que dans ce « genre de situation, c’est difficile pour un entraîneur de prendre les rênes d’une équipe et relevé tout de suite le défi ». Il a rappelé que son objectif n’est pas de gagner le championnat, ni une coupe, mais d’entamer un projet de reconstruction de l’équipe. Le Casa Sports, quatre fois vainqueur de la Coupe du Sénégal, a « fauté en libérant 14 joueurs et voulant reprendre sur du neuf, donc il faudra du temps pour avoir une belle défense et un bon milieu de terrain pour pouvoir attaquer ».

Le coach du Casa Sports a rappelé, comme l’avait annoncé le manager général du club, Siaka Bodian, que son équipe va faire des recrutements, lors du mercato de février. « Nous allons certes continuer à aller au fond, mais j’ai ciblé des joueurs. Nous sommes derniers avec cinq points, mais le championnat est loin d’être perdu », a-t-il rassuré.