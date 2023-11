Décret d’application de la loi anti-tabac: Les parents d’élèves portent le combat

L’union nationale des parents d’élèves (UNAPES) et la fédération nationale des parents d’élèves (FENAPES) portent le combat sur le décret d’application de la loi 2016 relative à la fabrication, à la vente, au conditionnement et à l’étiquetage du tabac.

Face à la presse en collaboration avec la ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB), le secrétaire général de l’UNAPES, Dame Seck dénonce ce décret d’application passé en conseil des ministres le mercredi dernier sans l’implication de la société civile. « Nous lançons une alerte pour la santé de nos enfants en vue d’arrêter la propagation de produits nouveaux nocifs de l’industrie du tabac qui commencent à s’introduire dans nos établissements d’enseignement », dit-il.

Et de poursuivre : »Le texte dont le contenu est aux antipodes de la convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac déclasse le Sénégal de son rôle de pays exemplaire dans la protection de sa jeunesse contre l’explosion des maladies non transmissibles ». Pour Thierno Ndao de L’UNAPES, l’on constate avec beaucoup d’amertume l’utilisation du Chicha dans les environs des établissements scolaires. » Dans nos écoles, les cigarettes électroniques sont en vente dans un conditionnement attrayant pour pousser nos enfants au tabagisme », regrette t-il.

Ces associations lancent un appel aux parents d’élèves d’être vigilants face aux comportements de leurs enfants relativement à ces produits. Aux élèves, de faire attention aux effets négatifs de l’utilisation de ces produits nouveaux émergents qui affectent leur santé mentale et physique, de s’interdire tout achat de produit similaire et aux Chefs d’établissements scolaires et universitaires pour le contrôle et l’interdiction de la vente de ces produits allant dans le sens de nuire à la santé de nos apprenants. Ils invitent les gouvernants d’impulser une réflexion approfondie dans le cadre d’un comité technique intersectoriel pour débattre d’un projet de décret visant à réglementer les produits du tabac nouveaux et émergents référant aux directives de l’OMS pour interdire l’importation, la commercialisation et la détention de ces produits au Sénégal. En ce sens, ils sollicitent les autorités du ministère de la santé et de l’action sociale de bien vouloir partager le contenu du décret adopté au conseil des ministres.