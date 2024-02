DECLARATION DE LA LIGUE DEMOCRATIQUE

Le Samedi 17 Février 2024, le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) de la Ligue Démocratique (LD), élargi aux 46 fédérations départementales, s’est réuni à la Permanence nationale du Parti, sous la présidence du Camarade Nicolas NDIAYE, Secrétaire Général du Parti. À l’issue de cette rencontre, des positions majeures ont été prises.

Le SEP élargi de la LD approuve totalement les récentes positions du Parti, telles qu’exprimées par le Secrétaire Général, et continues dans la déclaration du SEP du 03 Février 2024, concernant le report de l’élection présidentielle et la mise en place d’une Commission d’Enquête Parlementaire à l’Assemblée Nationale. Il salue également les positions pertinentes énoncées par la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS).

Suite à la décision émise par le Conseil Constitutionnel, identifiée sous la référence N° 1/C/2024, le SEP élargi de la LD en prend formellement acte. Il l’accueille favorablement, la considérant comme une illustration concrète de la séparation des pouvoirs en vigueur au Sénégal, élément essentiel garantissant la vitalité de notre démocratie.

Aussi salue t-il l’engagement solennel pris par le Président de la République à respecter intégralement la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. Cela témoigne d’une volonté sincère et résolue de garantir la crédibilité des institutions démocratiques et l’État de droit au Sénégal. En s’engageant à suivre les décisions du Conseil Constitutionnel, le Président de la République renforce la confiance du peuple sénégalais dans le fonctionnement transparent et équitable de notre système juridique.

Convaincu de l’importance du dialogue dans la résolution des différends politiques, le SEP élargi de la LD encourage le Président de la République à poursuivre et intensifier les concertations avec tous les acteurs impliqués. Cette approche proactive et inclusive est essentielle pour garantir l’équité et la transparence tout au long du processus électoral. En prônant un dialogue ouvert et constructif, le Président de la République favorise une approche plus consensuelle, en accord avec nos traditions démocratiques. Le SEP élargi de la LD reconnaît que le dialogue est un des fondements d’une démocratie fonctionnelle. Il appelle alors les acteurs politiques à répondre favorablement à l’invitation du Président de la République, et met en lumière la nécessité d’une participation active et engagée de toutes les parties concernées.

En confirmant la résolution adoptée lors du Congrès d’investiture du 23 Décembre 2023, le SEP élargi de la LD réaffirme son soutien total au Candidat Amadou BA. Nous avons une conviction profonde en sa capacité et en sa vision pour guider le pays vers l’avant. Le choix du Candidat Amadou BA symbolise l’engagement profond du Parti en faveur du progrès, de la justice sociale, de la stabilité, et du développement inclusif de notre pays.

C’est pourquoi le SEP élargi appelle toutes les composantes de la Coalition Benno Bokk Yakaar à se mobiliser pour le triomphe de Amadou BA, seul et unique Candidat de la majorité présidentielle. De même, il exhorte vivement l’ensemble des militantes et militants du Parti à s’impliquer activement sur toute l’étendue du territoire national pour assurer le succès de la campagne électorale et une victoire de notre Candidat dès le premier tour de l’élection présidentielle.

Fait à Dakar, le 17 Février 2024

Le SEP élargi de la LD