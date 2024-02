Décision du Conseil Constitutionnel sur la Présidentielle: Ces zones d’ombre qui subsistent 

Le Conseil constitutionnel a, en réalité, ce 15 février, pris sa revanche sur une loi prise par le Parlement le 05 annulant sa décision d’enrôler vingt candidats à la présidentielle de la République sous prétexte qu’il y a des soupçons de fraude. La conséquence directe avait été le report de la présidentielle et la prorogation du mandat du Président de la République. Aujourd’hui, le Parlement dit prendre acte même s’il déplore un ‘’revirement jurisprudentiel’’ étant entendu que le contrôle de constitutionnalité des lois dites constitutionnelle, n’est pas, selon les députés admis naguère par ce même Conseil constitutionnel. Ils emboîtent ainsi le pas à la Présidence qui dit avoir pris acte.

Même si nous savons que le Ministre Ismaël Madior Fall avait aussi brandi cet argument des députés bien avant la décision du Conseil constitutionnel. Les institutions sont en train alors de se retrouver dans une forme de conformité ou concordance dictée manifestement par la clameur publique avec la fermeté des réactions d’hostilité mais aussi par les pressions internationales venant surtout de certains partenaires stratégiques du pays.

Le président de la République a alors promis d’organiser les élections ‘’dans les meilleurs délais’’ reprenant ainsi la formule consacrée par la haute juridiction. Des décisions saluées par tous parce que remettant le Sénégal sur les rails de l’excellence démocratique. Nous nous en réjouissons alors. Toutefois, tout n’est pas aussi clair que l’on ne le pense. Il subsiste en effet des zones d’ombre sur lesquelles nous allons mettre l’accent. La première est l’imprécision qui entoure l’expression ‘’meilleur délai’’.

En droit et logiquement, cela signifie ‘’délai raisonnable’’. Ce qui veut dire que l’autorité publique est habilitée à faire diligence, en bon père de famille, pour que l’élection présidentielle se tienne. Malheureusement, beaucoup estiment que cela ne doit nullement aller au-delà du 02 avril, date où le mandat du Président Sall prend fin. C’est ce que défendent ceux qui continuent à manifester. Or, manifestement, le déréglement opéré a créé les conditions d’un report de facto que l’on ne peut que constater même si nous le regrettons. En conséquence, seul un dialogue ou une concertation peut aider les acteurs politiques et les forces vives de la Nation à tomber d’accord sur une nouvelle date. On comprend alors la préoccupation de ceux qui font pression sur les autorités, mais force est de constater que rien n’est encore précis à ce niveau. Il ressort de cet argumentaire que si d’ici le 02 avril, un nouveau Président de la République n’était pas nommé, il y aurait alors un vide juridique car, cette éventualité n’ayant pas été prévue par les textes. Alors, dans ce cas, le président dont le mandat prend fin ne saurait quitter sans que le nouveau n’ait prêté serment. Ce n’est que logique.

L’autre aspect est l’incertitude qui entoure le processus lui-même au regard du fait qu’une candidate comme Rose Wardini a été prise sur le fait pour parjure sur sa nationalité et que d’autres émettent de sérieuses réserves sur la manière dont ils ont été éliminés du processus électoral. A ce niveau, si les 20 candidats sont retenus, le processus va encore engendrer de fortes suspicions étant entendu que ce qui est reproché à Karim Wade a été commis par au moins une candidate. Doit-on alors tout reprendre à zéro ou tout simplement se conformer à la décision initiale du Conseil constitutionnel ?

Cette question n’a pas encore de réponse précise. Et ceci d’autant plus qu’il n’est pas superflu de rappeler qu’une procédure judiciaire pour corruption concerne également certains juges de ce même Conseil. L’autre imprécision est liée aux cas de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye qui sont jusqu’ici en détention et dont la libération est réclamée par leurs partisans. Nous ne savons nullement si ces leaders politiques pourraient, dans le cadre de ces concertations, bénéficier d’une chance de participer convenablement au processus électoral en cours. En clair, il faudra attendre les termes de référence du dialogue pour avoir des indications claires sur les orientations qui seront prises.

En clair, on ne sait pas encore, en dehors de la date de l’élection, sur quoi on va dialoguer. Il reste simplement à espérer que toutes les forces vives de la Nations seront présentes à ce dialogue. Il y a de la survie de notre expérience démocratique.

Assane Samb