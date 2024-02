Décision du Conseil Constitutionnel: La coalition « Diomaye Président » invite Macky à organiser la présidentielle avant l’expiration de son mandat 

Dans un communiqué rendu public ce samedi, la coalition « Diomaye président » s’est prononcée sur la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l’élection présidentielle. La coalition invite le président de la République à respecter strictement cette décision en organisant l’élection présidentielle avant le 2 avril, date d’expiration de son mandat et exige, par ailleurs, la libération de son candidat et de tous les autres détenus notamment Ousmane Sonko.

La coalition «Diomaye président » qui porte la candidature de Bassirou Diomaye Faye compte aller à l’élection présidentielle avant le 2 avril, date à laquelle prendra fin le mandat du président Macky Sall. En effet, la coalition qui a d’emblée rappelé dans son communiqué que le report de la présidentielle était « illégal », invite le chef de l’État à s’en tenir scrupuleusement à la décision du Conseil constitutionnel et organiser l’élection avant l’expiration de son mandat « l’élection présidentielle doit se tenir impérativement avant l’expiration du mandat du président de la République (le 2 avril) afin que le peuple sénégalais puisse s’exprimer en toute souveraineté.

La coalition Diomaye président exige le respect strict de cette échéance indépassable dans la détermination d’une nouvelle date du scrutin », lit-on dans le communiqué. Dans ce sillage, la coalition « Diomaye président » appelle tous les candidats et la société civile à une plus grande transparence du processus électoral. À cet effet, elle prône une « vérification accrue » du fichier électoral et des mécanismes de supervision et de surveillance du vote et réclame, dans la foulée, que tous les candidats soient soumis au principe constitutionnel de l’égalité de traitement.

C’est dans cette perspective que la coalition exige la libération de son candidat et des autres détenus « c’est pourquoi, la libération sans délai du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye est une exigence populaire et respectueuse de la Constitution. Elle ouvre par la même occasion la nécessité de libérer urgemment le président Ousmane Sonko, leader de l’opposition », a-t-elle déclaré. Ainsi, tout en se félicitant de la vague de libération des « détenus politiques », la coalition « Diomaye président » demande que tous les prisonniers « injustement incarcérés » soient libérés dans l’immédiat.

Pour finir, les lieutenants du maire de Ziguinchor invite toutes les forces vives de la Nation à rester vigilantes et interpelle la communauté internationale pour, disent-ils, amener le gouvernement du Sénégal à respecter ses engagements internationaux et à respecter également les droits fondamentaux des citoyens à une justice impartiale.

EL HADJI MODY