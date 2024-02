Décès de l’étudiant Alpha Yoro Tounkara : les condoléances de Poumera Diop

Le responsable libéral à Saint-Louis, Poumera Diop réagi au décès de l’étudiant Alpha Yoro Tounkara tué lors des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. L’intégralité de son message.

« Mes chers (es) compatriotes,

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de notre frère Alpha Yoro Tounkara, étudiant en 2ème année de géographie à l’université Gaston Berger de Saint-Louis des suites de blessures subies lors de récente manifestations. Cette tragédie nous interpelle tous et appelons à l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités.

La jeunesse étant le fer de lance de notre nation, elle est la cible idéal qui devra être éduquée, voir sensibilisée sur l’importance et le rôle qu’elle devra jouer dans la mise en œuvre du développement personnel, du développement économique et sociale, de l’intégration nationale et surtout du vivre ensemble harmonieux tant prônée par nos dirigeants.

En cette douloureuse circonstance, je présente mes plus sincères condoléances à sa famille, ses camarades et à toute la communauté universitaire de Saint-Louis.

Dieu préserve le Sénégal ! «

Mme Pourméra Diop

Secrétaire Générale de la Fédération Urbaine de Saint-Louis.