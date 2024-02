Début du « CARÊME »: Une hausse des prix sur certaines denrées alimentaires

Le forum des jeunes consommateurs du Sénégal (Fojcosen) en ce temps de carême a alerté sur les possibles hausses des prix de certaines denrées alimentaires de même qu’avec l’approche du mois de ramadan. Dans un communiqué, le Fojcosen a demandé une disponibilité des prix et l’accessibilité des denrées sur le marché.

Le Carême doit être, pour les fidèles, une période d’approfondissement, de prière et de détachement des biens matériels en préparation de la fête de Pâques. Mais entre-temps, sur le marché, avec l’approche du mois béni de ramadan, il a été constaté une augmentation du sucre et d’autres produits alimentaires au marché Colobane.

Certains commerçants affirment que le sucre risque d’être en manque dans les prochains jours. « Le sucre se fait rare et ce n’est pas une bonne chose surtout avec ce temps de carême. Nous pensons que les fournisseurs vont augmenter les prix de certains produits alimentaires comme l’oignon et les pommes de terre », selon des commerçants interrogés, les versions restent les mêmes. « Les denrées de première nécessité risquent d’être augmentées dans les jours à venir et nous sommes à l’orée du mois de ramadan. Cela risque d’être difficile pour certaines familles en manque de moyens », a dénoncé Babou un boutiquier.

Chez les mères de familles elles appellent l’état à l’aide. Filomena elle est de retour au marché. Elle n’a pas caché les difficultés auxquelles elle fait face. « En ce temps de carême nous utilisons beaucoup le sucre donc si nous en manquons, cela risque d’être difficile pour nous de préparer les amuse-gueule pour rompre notre jeûne. L’oignon coute chère aussi. Mais nous essayons de nous en sortir tout en espérant que les prix ne flambent pas », a-t-elle prié.

FATOU BA