Débat sur la double nationalité: Un site français enfonce Rose Wardini

Le conseil constitutionnel a du pain sur la planche. Les magistrats surement devront apporter la lumière sur cette affaire de la double nationalité relative à celle de Rose Wardini validée et celle de Karim recalée.

La question de la double nationalité des candidats à des fonctions politiques est devenue un enjeu central, mettant en lumière la nécessité de clarifier et de renforcer les critères d’éligibilité. Rose Wardini invité du Grand oral sur « Rewmi Tv » avait bien soutenue cette thèse : « je suis de nationalité sénégalaise. Je suis née à Kaolack mais je suis victime aussi de cette question car on me pointe du doigt comme quoi je ne suis pas sénégalaise ! » En effet, le site service-Public.fr indique bien que Rose Wardini, née le 30 novembre 1962 est inscrite sur la liste consulaire de Dakar. Cette controverse a éclaté lorsque Karim Wade, candidat à une élection politique, a été recalé en raison de questions liées à sa nationalité.

La commission d’enquête parlementaire a pour mission d’examiner les documents officiels et de recueillir des témoignages pour déterminer la véritable nationalité du candidat et élucider les circonstances entourant sa disqualification. Les membres « incriminés » du conseil constitutionnel ont du pain sur la planche. Mais dans tous les cas, c’est un scrutin qui démarre bien avec son lot de surprises. Mais la plus grandiose reste « la question de la double nationalité. »

Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur celle de Karim, la double nationalité de Rose Wardini candidate à la présidentielle créé une secousse tellurique dans l’espace politico-médiatique. Une affaire étalée à travers les réseaux sociaux. Bien que sa cellule de communication ait promis de réagir dans un communiqué, cette affaire défraie bien la chronique.

Une information sur laquelle son service de communication ne souhaite pas communiquer, après que des confrères de seneweb ont tenté de recueillir leur version. « L’Equipe est en train de rédiger un communiqué à ce propos qui sera incessamment rendu public», a rétorqué le staff de communication de la native de Kaolack. Mais la question qui taraude bien les esprits est la suivante : « la déclaration sur l’honneur de Karim n’a-t-elle pas suffit pour être recalée ? Pourquoi celle de Rose est validée ?

MOMAR CISSE