Date du 24 Janvier: Les faits marquants au Sénégal

24 Janvier 2022

Deux militaires sénégalais de la force militaire de la CEDEAO en Gambie (MICEGA) sont tués et sept autres retenus en otages au cours d’affrontements avec des rebelles du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) menés par Salif SADIO lors d’une opération contre le trafic de bois dans la région Sud du Sénégal. Ils seront finalement libérés le 14 février 2022 et remis aux représentants de la CEDEAO au terme d’une médiation de la communauté italienne de Sant’Egidio.

24 Janvier 1999

Premières élections sénatoriales : le Parti Socialiste (PS) obtient 58 sièges, le Parti Africain de l’indépendance (PAI) 1 siège, le Parti Libéral Sénégalais (PLS) 1 siège. Le Sénat comprend 60 sénateurs, dont 45 sont élus par des membres de l’Assemblée nationale et des représentants des collectivités locales, 12 désignés par le président de la République et les 3 autres élus par les Sénégalais résidant à l’étranger.

24 Janvier 1983

Ouverture à Dakar par le Chef de l’Etat d’un colloque international sur les traditions orales africaines. Il s’agissait au cours de cette rencontre de discuter de la problématique de la transcription des traditions orales africaines en vue d’une plus grande vulgarisation et d’une conservation plus fiable. La rencontre était organisée par le Pen Club International, l’Institut Culturel Africain et l’UNESCO dont les dirigeants – Per WÄTSBERG, Basile KOSSOU et Baba Hakim AIDARA – étaient présents à la rencontre.

24 Janvier 1979

Militarisation du personnel des Parcs nationaux. A partir de cette date, le personnel des parcs nationaux est assermenté, soumis au code de justice militaire, au devoir de réserve et privé des droits civiques.

24 Janvier 1968

Cérémonie de pose de la première pierre à Thiès de la Société Textile Sénégalaise présidée (STS) par Habib THIAM, Ministre du Plan et du Développement.

24 Janvier 1961

Ouverture à Dakar de la conférence des archevêques d’Afrique occidentale d’expression française. C’est la première conférence à se tenir depuis la nomination de MonseigneurJean-Marie MAURY comme Délégué Apostolique à Dakar, la précédente remontant à avril 1959.

24 Janvier 1959

Adoption de la Constitution du Sénégal comme membre de la Communauté franco-africaine. Cette Communauté est née le 4 octobre 1958. Le Sénégal avait voté “oui” à 97,55% au référendum du 28 septembre 1958, proposé aux colonies françaises d’Afrique par le Général Charles DE GAULLE, Président du conseil de gouvernement français.

24 Janvier 1945

Consécration de l’église Sainte Anne de Thiès par Monseigneur Auguste GRIMAULT, vicaire apostolique de Sénégambie depuis 1927 puis vicaire apostolique de Dakar à partir du 27 janvier 1936. Il démissionnera en 1946 et sera succédé par Monseigneur Marcel LEFEBVRE.