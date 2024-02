Date de la Présidentielle : Macky entame ses consultations

Au palais de la République, l’heure est aux consultations.

Le Quotidien a appris, de bonne source, que le chef de l’Etat a décidé de mener officiellement ses consultations aujourd’hui et demain, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel ayant annulé le décret abrogeant celui convoquant le collège électoral pour le 25 février 2024 et la loi constitutionnelle reportant la Présidentielle au 15 décembre 2024. Ainsi, les acteurs vont défiler individuellement devant le Président Macky Sall pour échanger avec ce dernier sur les éléments devant constituer le nouveau processus électoral (temps de la campagne électorale, dates des scrutins (1er et 2ème tours).

A l’issue de ces discussions avec les différents acteurs, le président de la République, Macky Sall, fixera les nouvelles dates du processus électoral : la durée de la campagne et la date du premier tour de l’élection présidentielle, et celle du second tour, si éventuellement celui-ci a lieu.