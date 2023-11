Danse, musique, « Fatal ma fofou », histoires de cœur….: Bilou XIV livre ses secrets !

La Danse est son moyen d’accéder à la liberté, la Musique son enchantement et l’Ambition son summum. Notre invité, Bilou XIV (alias Bilal), est un exemple de cette nouvelle génération d’artistes pour qui la création est un mode de vie. Âgé d’une vingtaine d’années, ce jeune homme a de quoi impressionner. . . Nous le décrirons comme le gars qui sait s’amuser et régaler autour de lui ! Comme un véritable artiste urbain, ses performances se veulent uniques, un moyen de prendre le temps de converser et d’apprécier un beau spectacle et une bonne musique ! Alors que le monde bouge, Bilou lui, continue de danser à sa manière, de chanter comme pour dire que le temps est toujours à sa disposition. La preuve son dual rôle dans cet entretien à bâton rompu où l’artiste montre qu’il est homme de son temps ! Lisez-le !

PRÉSENTEZ-VOUS À NOS LECTEURS

Mon nom est Bilal, mais je suis connu sous le nom d’artiste de Bilou XIV. Je m’illustre aussi bien en tant que chanteur, danseur, beatmaker que compositeur.

VOTRE NOM D’ARTISTE, IL VOUS VIENT D’OU ?

Je m’appelle Bilal et j’ai dû modifier ce nom, car le nom Bilal est sacré et je ne désirais pas abuser de l’utilisation de ce nom dans le domaine artistique. Il paraissait donc inadmissible d’employer ce nom à des fins artistiques et d’utiliser des injures dans mes chansons. C’est pour cette raison précis que j’ai choisi de modifier mon nom pour le domaine artistique.

VOUS ET LA DANSE : EST-CE INNÉ OU ACQUIS ? ON NE PEUT DISCUTER LA-DESSUS SANS VOUS DISSOCIER DE VOTRE PASSION POUR LA DANSE !

J’ai été béni avec une passion pour la danse depuis ma naissance. Bien que ce ne fût pas facile au début, j’ai dû faire confiance en moi et persévérer pour en arriver là. En observant où j’en suis maintenant, je peux être fier de mes progrès et de mes accomplissements. La danse a été une partie intégrante de mon existence depuis le premier jour.

VOTRE FLOW ON EN PARLE ?

En tant qu’artiste, il est important de trouver le flow qui vous distingue en tant qu’individu unique. Ainsi, même vu de loin, les autres sauront reconnaître votre identité, votre marque et votre présence. Chaque artiste a son style et son charme, donc même s’il n’est peut-être pas un expert dans sa discipline, il peut toujours dégager quelque chose qui est très important.

VOUS AVEZ VOTRE STYLE QUI VOUS EST PROPRE ? ALORS, COMMENT LE DÉCRIRE ? DITES-NOUS !

Je me dis toujours que chaque fois que je produis de la musique, je peux marquer ma place dans l’univers. Avoir un style qui me soit propre est fondamental. Si quelqu’un essaie de reprendre ce que j’ai créé, je me sentirai honoré de pouvoir proclamer que ceci est un produit venu de moi et je pense que c’est la chose la plus importante. Que ce soit le style de musique, de danse, ou même tout autre type d’activité, l’essentiel est de savoir marquer sa place.

DE LA DANSE AU CHANT COMMENT S’EST FAIT LE PONT ?

Selon moi, chanter et danser font bon ménage : deux disciplines artistiques, qui à n’en point douter, s’accordent. Ce constat ne fait guère de doute. « C’est l’évidence même : Chant et Danse, deux formes d’art complémentaires !

« FATAL MA FOFOU »L’UN DE VOS SONS QUI A FAIT LA PLUS GRANDE IMPRESSION ET QUI A EU JUSQU’A 11 MILLIONS DE VUES SUR YOUTUBE. QUELLE EST L’HISTOIRE DERRIÈRE CE SUCCÈS PHÉNOMÉNAL ?

C’est une expression que j’ai entendue d’un gars basé en Italie. Lorsqu’il conduit, il a tendance à dire « Hey Fatal ma fofou ». C’est de là qu’est venu l’idée du son, et il correspondait à l’instrumental que je venais de créer. Il faut savoir que je suis une personne créative et je m’assure toujours de créer quelque chose de différent.

VOUS ATTENDIEZ VOUS À UN TEL SUCCES ?

Je m’attendais à ce que la chanson connaisse du succès. Faut savoir que je suis quelqu’un de très positif, je crois toujours en moi ! À ma grande surprise, elle a connu un succès phénoménal et a sans aucun doute réussi à toucher chaque génération. Et tout le monde aime ce son !

BILOU EST ÉGALEMENT CONNU POUR SES NOMBREUX FEATURING….

Absolument ! Les featuring représentent un outil clé pour la promotion et les ventes de l’artiste et du son. Grâce aux featuring, il est même possible d’atteindre le disque d’or, du fait du nombre d’écoutes et de streaming. Ces pratiques sont hautement importantes et sont ce qui génère actuellement le succès des artistes.

QUELLE SERA LA PROCHAINE ÉTAPE ?

La prochaine étape sera de prendre quelque chose de nouveau à un autre niveau ! Il y’a des projets en cours qui nous inspirent. Je ne suis pas pressé mais je travaille toujours dur pour offrir quelque chose d’unique et de qualité qui charmera et plaira à tous mes auditeurs. N’oubliez pas que ces opportunités, si on les saisit, peuvent mener à des choses incroyables ! Il est temps de partir à la découverte de quelque chose de nouveau ! Des projets sont déjà en cours et je travaille sans relâche pour produire une musique d’exception et de qualité ! Prêt à être écoutée et plaire à tous !

VOUS AVEZ L’AIR D’AVOIR BEAUCOUP DE SUCCÈS AUPRÈS DE LA GENT FÉMININE…ÊTES-VOUS UN CŒUR À PRENDRE?

(Rire) Disons-le ainsi, les filles sont mes plus grands fans ! Je pense que c’est parce qu’elles aiment mon style, mon look. Mais pour le moment, je ne pense pas trop à l’amour. Je me suis fixé des objectifs que je dois atteindre. Laissons le reste pour plus tard.

DES PROJETS OUTRE LA MUSIQUE ?

Je ne m’arrête pas à un seul projet et fait toujours preuve d’une extrême motivation quand j’en entreprends un. J’ai des projets à la fois musicaux et plus larges. Je ne consacre pas toute mon énergie à la musique seule et il y a toujours des défis à réaliser.

ANNA THIAW