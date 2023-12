Dahra Djoloff: Le ministre – Maire Samba Ndiobene Ka en collaboration avec l’ONG « Direct Aïd » offrent 500 kits alimentaires d’une valeur de 22 millions FCFA à des familles vulnérables

Dans le cadre de ses actions sociales,le Maire de Dahra Djoloff Samba Ndiobene Ka en collaboration avec l’ONG Direct aïd octroie 500 kits alimentaires au profit de 500 ménages issus de sa commune.

La cérémonie de remise de ce don a eu lieu ce samedi à Dahra Djoloff en présence des notables,des maîtres coraniques, brief de toutes les couches sociales de la localité. Dans sa communication,le ministre de l’agriculture Samba Ndiobene Ka, après avoir rendu grâce à Dieu,salue la présence massive de la presse pour ensuite remercier le Directeur de l’ONG Direct aïd Mouhamed Ahmed Sneiba.

Poursuivant le premier magistrat de Dahra Djoloff de dre que vu les efforts colossaux réalisés par l’ ONG Direct aïd dans les régions de Kaolack,Kaffrine, Dakar et Louga plus exactement à Dahra où des personnes démunies ont bénéficié d’un important lot de dons alimentaires soutient le ministre de l’agriculture. Selon l’ edile Samba Ndiobene Ka,l’ONG Direct aïd a mis à la disposition des populations vulnérables de Dahra 500 kits alimentaires composés du riz,de l’huile,du sucre et du lait.

Le montant de cet appui alimentaire s’élève à 22 millions de nos francs à en croire le patron de l’agriculture au plan national.

L’objectif de cette activité d’après le maire de Dahra, c’est d’accompagner et de mettre en exergue une activité de solidarité ,une activité qu’ils ont toujours manifestee au niveau central.Et ce dernier d’ajouter qu’il est très bien placé pour en parler car il a été le ministre en charge de la solidarité nationale nous dit Samba Ndiobene Ka. Un exemple concret,Samba Ndiobene Ka de rappeler que la toute dernière fête de Tabaski, l’ONG Direct aïd avait mis à la disposition de l’État du Sénégal à travers le fond de la solidarité nationale plus de 400 moutons destinés aux couches vulnérables,c’est le moment de le souligner fumline t-il.Egalement c’est le moment de rassurer l’ONG Direct aïd la disponibilité de l’État du Sénégal à accompagner leurs différentes initiatives,mais aussi , l’occasion en tant que maire de Dahra de remercier au nom de toute la population du milieu et les bénéficiaires l’ONg Direct aïd vu son geste de haute portée humaine dira le maire Samba Ndiobene Ka.En clair,ce dernier nous a livré ses sentiments de satisfaction,de réussite et ce dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions sociales.

Tout l’espoir est permis que ce ne sera pas là dernière activité allant dans ce sens de la solidarité d’où l’on promet de pérenniser cela martèle Samba Ndiobene Ka qui a lancé un appel à l’endroit des populations de cultiver dans les esprits l’entre aide,la solidarité réelle permanente et renforcée au sein de la société car d’aucuns sont des croyants a déclaré le maire de Dahra Djoloff.

Quant au Directeur de l’ONG Direct aïd du bureau du Senegal Mouhamed Ahmed Sneiba,la rencontre qui les reuniit à Dahra marque une cérémonie symbolique de remise des kits alimentaires au profit de 500 ménages de la commune de Dahra Djoloff en collaboration avec le ministre maire de Dahra Samba Ndiobene Ka dans le cadre de l’opération de l’Ong Direct aïd une telle opération post hivernage qui constitue à distribuer des kits alimentaires aux familles nécessiteuses dans les régions de Kaolack, Kaffrine Dakar et de Louga.

A l’occasion,le Directeur de l’ONG Direct aïd a remercié le Maire de Dahra Samba Ndiobene Ka qui a beaucoup facilité la collaboration pour la réussite totale de ce programme (Cérémonie de remise des 500 kits alimentaires) aux 500 ménages de sa ville ( Dahra Djoloff).

Le Directeur général du fond de solidarité nationale Kalidou Ba,ce don est venu à son heure car il y a des personnes nécessiteuses à Dahra,ainsi il a magnifié la Franche collaboration du maire de Dahra Samba Ndiobene Ka avec l’ONG Direct aïd ce qui a rapporté ceti important lot de kits alimentaires au profit des populations de Dahra Djoloff.

Des bénéficiaires à l’image des Daaras ( Oustace Mor Faty Sall et Oustace Malick Mbengue),des personnes handicapées( Ousmane Selane) ,des démunies ( Awa Ba ) à l’unanimité ils ont vivement remercié le Maire Samba Ndiobene Ka pour qui ce dernier a toujours fait des actions sociales à Dahra .A noter que dans leurs remerciements,les bénéficiaires n’ont pas laissé en rade le Directeur de l’ONG Direct aïd et le gouvernement du Sénégal.

Samba khary Ndiaye. Linguere