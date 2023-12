Culture: Les Etats-Unis et le Sénégal signe un partenariat artistique et culturel

En vue de renforcer les liens culturels entre le Sénégal et les Etats-Unis, l’ambassadeur des États-Unis à Dakar, Michael Raynor, a dévoilé, ce 5 décembre 2023, une exposition d’art unique à sa résidence, composée de treize œuvres d’artistes américains et sénégalais. Ceci va dans l’objectif de célébrer le partenariat artistique et culturel durable entre les États-Unis et le Sénégal.

Dans un communiqué de presse, on informe qu’actuellement la collection à la résidence de l’ambassadeur Raynor présente une sélection des œuvres d’art de sept artistes américains de renom dont Nanette Carter, Wesley Clark, Moses Hamborg, Miki Rodriguez, Felandus Thames, Kehinde Wiley et Modou Dieng Yacine.

L’exposition comprend également des œuvres d’art de six célèbres artistes sénégalais : Ousmane Niang, Soly Cissé, Kiné Aw, Seyni Awa Camara, Serigne Ibrahima Dièye et Moussa Traoré. L’on précise que cette exposition fait partie du programme Art in Embassies (Aie) du Département d’État américain qui promeut les échanges culturels à travers des expositions temporaires et permanentes, des programmes d’artistes et des publications.« Elles vont rester exposées dans la résidence pendant la durée de mon séjour à Dakar, au cours duquel des milliers de visiteurs du Sénégal, des États-Unis, et d’ailleurs ont déjà eu, et continueront d’avoir, le privilège de les découvrir », a déclaré M. Raynor.

La cérémonie a réuni des représentants du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique, de la communauté artistique et du corps diplomatique du Sénégal. Ainsi l’ambassadeur américain a saisi l’opportunité pour exprimer son immense plaisir que le Ministère de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal ait choisi les États-Unis comme invité d’honneur de la Biennale de Dakar 2024.