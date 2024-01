Croissance Economique Mondiale: Les nouvelles ne sont pas bonnes 

C’est la Banque mondiale qui sonne l’alerte. Selon l’institution financière, le risque d’un «triste» record de l’économie mondiale est réel d’ici la fin 2024. Ce, à cause notamment d’une faible croissance Economique du PIB – la pire sur une demi-décennie depuis 30 ans.

Certes, des embellies éparses sont notées par rapport aux données de l’année dernière. Une situation qui découle du fait que le risque d’une récession globale s’est éloigné, «en grande partie grâce à la vigueur de l’économie américaine», justifie la Banque mondiale dans une note rendue publique le 9 janvier dernier. Toutefois, précise la même source, parcourue par Rewmi Quotidien, «les tensions géopolitiques croissantes pourraient engendrer de nouveaux risques à court terme». Déjà, de nombreux pays en développement ont vu leurs perspectives à moyen terme assombries.

En cause, la BM cite le « ralentissement de la croissance dans la plupart des grandes économies, l’atonie du commerce mondial ». A cela s’ajoutent l’émergence de conditions financières « les plus restrictives depuis des décennies ». Si bien que, la progression des échanges mondiaux en 2024 ne devrait représenter que la moitié de la moyenne enregistrée pendant les dix années ayant précédé la pandémie (Covid). En conséquence, note la BM, «la croissance mondiale devrait ralentir pour la troisième année consécutive, passant de 2,6 % l’an dernier à 2,4 % en 2024, soit près de trois quarts de point de pourcentage en dessous de la moyenne des années 2010». Pire encore, «es économies en développement ne devraient croître que de 3,9 %, soit plus d’un point de pourcentage de moins que la moyenne de la décennie précédente.

Après une performance décevante l’année dernière, les pays à faible revenu devraient connaître une croissance de 5,5 %, plus médiocre que prévu. À la fin de 2024, les habitants d’environ un pays en développement sur quatre et d’environ 40 % des pays à faible revenu seront toujours plus pauvres qu’ils ne l’étaient à la veille de la pandémie de COVID en 2019.

Et les économies avancées devraient voir leur croissance ralentir à 1,2 % cette année, contre 1,5 % l’année dernière », ajoute la source. Toutefois, toutes les issues ne semblent pas bloquées. La Banque mondiale préconise «des réformes favorisant l’investissement et le renforcement de politique budgétaire ; des mesures qui «pourraient contribuer à inverser la tendance».

Le Sénégal, en plus de cette option, peut compter pour sa part sur l’exploitation du pétrole et du gaz, prévue au courant du premier semestre de cette année. Une perspective qui « isole » le pays avec des prévisions de croissance estimées à 9,2%.