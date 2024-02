Crise politique: Le MONDIS met en avant les intérêts du Sénégal

L’élection présidentielle du 25 février a été reportée et actée par l’annulation du décret convoquant le corps électoral. Un report qui survient dans un contexte de crise politico-judiciaire, mettant dos à dos le pouvoir d’une part et l’opposition, la société civile d’autre part.

Le Mouvement National pour la Défense des Intérêts du Sénégal a pris acte et appelle la classe politique, et les Sénégalais de tous bords à privilégier la paix et la cohésion, gage de stabilité pour notre pays.

Le MONDIS invite le président de la République a respecter l’échéance du 15 décembre 2024 nouvellement fixée pour la tenue du scrutin présidentiel. Dans cette perspective, le MONDIS se positionne comme une force de veille et de sensibilisation des populations pour l’apaisement du climat politique au Sénégal.

En outre, le président du mouvement Abdou Khadre Ndiaye invite les jeunes et les femmes à promouvoir le culte du travail. En effet, notre pays qui regorge de ressources naturelles est attendu durant les prochaines années au rendez-vous des grandes nations du point de vue du développement.

Une raison selon le Bureau du MONDIS, d’éviter toute forme violence pouvant hypothéquer l’espoir de vivre dans un Sénégal prospère.