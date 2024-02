CRISE POLITIQUE: Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké plaide pour un dialogue national 

Face à la presse, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, député libéral et vice-président du groupe parlementaire libéraux et démocrates, a abordé des sujets brûlants de l’actualité politique sénégalaise, notamment le dialogue national et la situation d’ Ousmane Sonko.

Ce représentant du peuple a souligné l’urgence d’un dialogue national pour résoudre la crise politique, en faisant un parallèle entre le cas d’ Ousmane Sonko et ceux de Karim et Khalifa Sall. Selon lui, pour que Sonko puisse se présenter à l’élection présidentielle, il est essentiel qu’il bénéficie d’un traitement équitable. « Il est impératif qu’il bénéficie d’un traitement similaire à celui accordé à Karim et Khalifa Sall.

Cela exige un dialogue constructif », a-t-il déclaré. Serigne Barra Dolly a également fait mention des efforts du Président Macky Sall pour entamer ce dialogue, informant que des consultations ont déjà eu lieu et se poursuivront dans les jours à venir.

L’optimisme de Mbacké quant à la libération prochaine de Sonko était palpable, promettant une issue favorable dès la semaine suivante.

Le député n’a pas manqué de critiquer la stratégie politique de Macky Sall suite à l’invalidation de son décret et de la loi sur le report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Selon Mbacké, Sall envisagerait de placer Amadou Ba à la présidence de l’Assemblée nationale et Amadou Mame Diop à la primature, dans le but de maintenir son influence après son départ de la présidence.

Il a salué la décision du Conseil constitutionnel, tout en précisant sa position vis-à-vis de l’amnistie et du soutien potentiel à Ousmane Sonko en tant que candidat à la présidentielle, conditionné par la situation électorale et légale de Sonko. Le député a aussi souligné sa différence de vote par rapport à ses collègues sur la loi visant à reporter les élections, et a réagi aux critiques concernant l’éligibilité des « ndongos daaras » à la présidence, en défendant la capacité des leaders religieux à diriger le pays.

La prise de position de Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké reflète les tensions et les défis actuels de la scène politique sénégalaise, marquée par des appels au dialogue, des manœuvres politiques et une attente palpable quant à l’avenir démocratique du pays.