Crise Biologique, Économique Et Sociale dans le secteur de la pêche: La CNPD met en place une charte à faire signer aux candidats

Les organisations de la pêche artisanale et industrielle du Sénégal, membres de la Coalition nationale pour une pêche durable (CNPD), ont organisé une cérémonie de signature de la Charte pour une Pêche Durable. Selon leur coordonnateur, Mamadou Sarr, c’est un moment historique où les présidents des organisations s’engageront à préserver nos ressources marines. Une étape cruciale dans un contexte de crise, marqué par la rareté des ressources et les conflits. L’Objectif visé est aussi de faire de telle sorte que tous les candidats à la présidentielle puissent signer cette charte « afin de faciliter la prise en compte de la question de la pêche durable dans leur programme. »

Au Sénégal, la pêche maritime est un secteur stratégique du fait de l’importance et de sa contribution sociale et économique. Pour les organisations de la pêche artisanale et industrielle du Sénégal, elle joue un important rôle dans la création d’emplois pour les jeunes et les femmes, la sécurité alimentaire, la création de richesses et à la réduction du déficit de la balance commerciale (261 milliards de F CFA en valeur des exportations en 2020). C’est pourquoi, afin de préserver son important rôle de stabilité sociale et de refuge pour l’emploi, la pêche maritime a occupé et devrait continuer d’occuper une place privilégiée dans les stratégies nationales de développement.

En à croire leur coordonnateur Mamadou Sarr, malgré son importance, le secteur de la pêche est confronté, depuis quelques années, à une crise biologique, économique et sociale sans précédent. Sur le plan biologique, la tendance globale de l’évolution des débarquements montre une augmentation qui masque cependant l’état alarmant de la surexploitation des ressources halieutiques des eaux sénégalaises et la dépendance progressive du secteur des pêches vis-à-vis des captures effectuées dans les pays voisins et qui contribuent à hauteur de 35% à 40% des débarquements. Par ailleurs, les importations de poissons ont progressé de 2017 à 2020 passant respectivement de 1765 tonnes à 8872 tonnes en 2020; soit une augmentation de 402% en valeur relative en l’espace de quatre ans.

Les ressources pélagiques côtières (sardinelles, ethmaloses, chinchards, maquereaux, etc.) constituent plus de 70 % des mises à terre’’. Pour remédier à cela, lesdites organisations ont lancé, hier, une coalition pour unir leur force. Au cours de leur rencontre, une charte de 13 points a été mise en place pour la sauvegarde d’une pêche durable. Cependant il soutient qu’une pêche durable mérite un encadrement de tout le monde c’est-à-dire, du pêcheur au consommateur.

Une chaîne, un maillon à préserver pour que les choses se passent au mieux dans l’ensemble. «Cette charte c’est juste le fruit de tous les acteurs. Ce qui veut dire que le président de tous les réseaux de toutes les unions de tous les collectifs se sont réunis pendant des jours. Vous avez entendu la journée mondiale de la pêche il y a eu un mémorandum qu’on a écrit et distribué au niveau national. Nous l’avons emmené au niveau de notre ministre de tutelle qui nous a reçu et vraiment dans ce sens-là c’est pour vous dire qu’il y a des problèmes et si on ne fait rien le métier de pêcheur va disparaître », a indiqué Mamadou Sarr. D’où l’alerte de toutes ces organisations existantes dans le domaine de la pêche que ce soit du pécheur jusqu’au consommateur. « Cela veut dire qu’un pourcentage, on ne peut pas avoir 100%, il y aura forcément des critiques mais en tant que responsable on a toujours dit qu’il faut que tout le monde se mette autour de l’assiette pour organiser.

Les organisations qui sont là au Sénégal et qui ont une majorité qu’on ne peut pas contester se sont réunies pour élaborer la charte que vous venez d’entendre tout à l’heure », a-t-il ajouté. Tout en saluant les efforts des autorités actuelles dans la gouvernance des pêches et l’appui au secteur, la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED) et l’ensemble des organisations professionnelles membres ont demandé aux candidats à la prochaine élection présidentielle ainsi qu’aux ONG, structures et institutions qui adhèrent à sa vision, de s’engager sur les treize (13) mesures urgentes.

MADA NDIAYE