Criminalité transfrontalière maritime: Le gouvernement du Sénégal fait un bond en avant

Le gouvernement du Sénégal s’est engagé à lutter efficacement contre les réseaux de la criminalité transfrontalière maritime, les trafiquants et «tous ceux qui veulent faire de la mer un espace de non-droit». A cet effet, les autorités sont en train de renforcer le potentiel de la Marine avec des «moyens navals endurants et des capacités opérationnelles éprouvées». C’est d’ailleurs dans ce cadre que le président de la République a procédé hier à l’inauguration du patrouilleur Le Niani. Dans le même sillage, le Président Sall annonce l’acquisition prochaine d’un Bâtiment de soutien logistique (Bsl) et d’un Engin de débarquement infanterie et char (Edic). Le Niani est arrivé après Le Walo.

La sécurisation de l’espace maritime fait partie des priorités de l’Etat du Sénégal. Le président de la République l’a encore rappelé à la Base navale Amiral Faye Gassama, lorsqu’il procédait à l’inauguration du patrouilleur Le Niani, cinq (05) mois après la cérémonie de baptême du Walo.

L’inauguration du pa­trouil­leur le « Niani » a coïncidé avec la disparition en mer, depuis près de deux semaines, de 5 commandos marins. L’oc­casion a alors été saisie par le chef de l’Etat pour leur rendre hommage. «J’ai une pensée toute particulière pour les cinq commandos marins qui, dans l’exercice de leur devoir, sont portés disparus en mer depuis deux semaines. Leur disparition au cours d’une mission d’interception d’un navire impliqué dans le trafic international de stupéfiants rappelle l’exigence de rigueur du métier de marin et le risque inhérent au métier des armes, mais aussi la noblesse de l’engagement militaire fait de don de soi, de sacrifice suprême. Ces héros ont incarné jusqu’au bout les valeurs cardinales professées par les devises des Armées : «On nous tue, on ne nous déshonore pas», et de la Marine nationale : «En mer, pour la Patrie.»», a-t-il dit.

Au-delà des 5 commandos portés disparus, Macky Sall a eu une «pensée pieuse pour tous les marins qui, dans l’exercice de leur service à la Nation, ont été arrachés à notre affection». «Nous prions pour le repos de leur âme, exprimons à leurs familles notre profonde compassion et leur assurons de notre soutien», a-t-il déclaré.

Les opérations de secours du Walo ont permis «de récupérer sept éléments de l’équipe d’intervention et les dix membres du bateau en question». Les coups de filet de cargaisons importantes de drogue par la Marine nationale sont nombreux ces dernières semaines. Avec la réception de nouveaux navires pour la surveillance des côtes, il n’est pas à écarter une répétition des accrochages entre troupes sénégalaises et malfaiteurs en haute mer.