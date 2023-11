Coupe du Monde U17: Le Sélectionneur du Sénégal met en place une liste de 21 joueursVITORIA, BRAZIL - OCTOBER 27: Samba Diallo of Senegal, center, celebrates with Souleymane Faye and teammates after Faye scored a goal during the Group D Match between USA and Senegal in the FIFA U-17 World Cup Brazil 2019 at Estádio Kléber Andrade on October 27, 2019 in Vitoria, Brazil. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)

Coupe du Monde U17: Le Sélectionneur du Sénégal met en place une liste de 21 joueurs Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal U-17, Serigne Saliou Dia, a dégagé son groupe de performation en direction de la Coupe du Monde U17 prévue d’Indonésie, du 10 novembre au 2 décembre. Au terme de la deuxième phase de sa préparation engagée en Turquie avec 23 joueurs, le sélectionneur des Lionceaux a retenu 21 joueurs pour la dernière phase de la préparation qui sera ponctuée par quelques matchs amicaux. Serigne Saliou Dia a formé une liste des 21 joueurs pour la dernière phase de la préparation de la Coupe du Monde U17 prévue du 10 novembre au 2 décembre prochain en Indonésie. Après le stage entamé au centre Jules François Bocandé de Toubab Dialaw et poursuivi en Turquie, le sélectionneur des Lionceaux n’a eu aucune difficulté dans la confection de la liste finale de 21 joueurs. Avec 23 joueurs à sa possession, le technicien sénégalais a dû se séparer Abdou Aziz Fall, considéré comme un grand artisan du sacre des Lionceaux à la Coupe d’Afrique de la catégorie. Le milieu de terrain Keur Madior a déclaré forfait tout comme le latéral gauche de Diambars Lassana Traoré qui a également mis une croix à sa participation. Après le seconde stage en Turquie ponctué par trois matchs amicaux soldés par des victoires contre le Panama (4-0) et l’Ouzbékistan (3-1) et un nul (0-0) contre la Russie, le sélectionneur national est donc attendu ce jeudi en Indonésie pour l’ultime phase de la préparation. Sur place, Serigne Saliou Dia espère ajuster, corriger et affûter au mieux un peu plus son équipe. « On sera en Indonésie, dix jours avant la compétition. Peut-être que l’on aura un adversaire sur place qui pourra nous permettre de faire les derniers réglages avant d’entamer notre premier adversaire, l’Argentine le 11 novembre», soulignait-il. Logée dans le groupe D, la bande du capitaine Amara Diouf jouera son premier match le 11 novembre contre l’Argentine. Elle affrontera ensuite la Pologne (le 14 novembre) et terminera la phase de groupe avec un duel avec Japon (le 17 novembre). L’équipe du Sénégal U17, rappelle-t-on, va honorer sa deuxième participation au Mondial de la catégorie après celui de 2019. Avec sans doute l’ambition de faire mieux que leurs devanciers qui avaient réussi à décrocher deux victoires en trois matches de phase de groupe (4-1 face aux États-Unis et 3-1 face aux Pays-Bas). Pape Matar Sarr et ses coéquipiers n’avaient toutefois pas pu franchir le stade de huitièmes de finale. Ils avaient été éliminés par l’Espagne (2-1). LISTE DES LIONS POUR LA COUPE DU MONDE U-17 Gardiens : Serigne Diouf (Génération Foot), Macoumba Fall (Génération Foot), Cheikh Bamba Fall (Diambar Fc) Défenseurs : Serigne Fallou Diouf (Génération Foot), Mamadou Aliou Diallo (Diambars Fc), Guy Féli Lima (Afat Thiés), Ibrahima Diallo (Génération Foot), Boubacar Sadio Ba (Etoile Lusitana) ,Cherif Kéba Niabaly (Océan Fc) ; Alpha Amadou Touré (Génération Foot), Milieux : Pierre Antoine Diatta Dorival (Dakar Sacré cœur), Pape Daouda Diong (As Darou Salam), Serigne Saliou Faye (Génération Foot), Mamadou Lamine Sadio (Environnement Foot), Mamadou Gning (Espoir de Guédiawaye) Attaquants : Idrissa Guèye (Génération Foot) ; Omar Sall (Environnement Foot), Yaya Diémé (Diambars Fc), Amara Diouf (Génération Foot), Mamadou Sawane (Afat Thiès), Clayton Silvério Diandy (Espoir de Guédiawaye) J’aime ça : J’aime chargement… Partager Facebook

Twitter

LinkedIn