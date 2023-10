Coupe du monde 2023: Le Maroc, l’Espagne et le Portugal officiellement candidats

Choisis par la FIFA pour abriter le mondial 2030, l’Espagne, le Portugal et le Maroc ont confirmé samedi à Rabat leur intérêt pour cette candidature commune.

La Coupe du monde 2030 marquera l’histoire à coup sûr. Elle sera la première en cent ans à se dérouler sur trois continents différents : l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Europe. En effet, la FIFA a acté, début octobre, que les trois premiers matches du tournoi se disputeraient, pour fêter le centenaire de l’épreuve, en Uruguay, en Argentine et au Paraguay avant de se jouer dans la péninsule ibérique et au Maroc.

C’était à la faveur de la signature d’une lettre de confirmation de leur engagement. Reste à régler divers aspects dont le choix de stades. « Les trois pays de l’espace où se déroulera la Coupe du monde ont suffisamment de stades capables d’organiser la meilleure Coupe du monde de l’histoire du football. C’est là l’essentiel. Maintenant le nombre exact de stades il sera connu à l’issue d’un travail technique plus tard.

En ce qui concerne le Portugal, Fernando avait affirmé dès le début que le pays proposera trois stades’’, a déclaré Faouzi Lakjaa, président de la fédération de football du Maroc. Il faudra aussi choisir le pays qui abritera la finale de la compétition.

La répartition, de manière générale, des matchs pour chaque pays n’est pas encore aussi connue. Alors que les trois Fédérations doivent soumettre les accords de candidature à la FIFA à la fin du mois de novembre 2023.