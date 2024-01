Coupe d’Afrique des Nations: Après la victoire contre la Gambie, séance d’entrainement pour les lions, les titulaires dispensés, les remplaçants en décrassage

Les Lions du pays de la Téranga ont effectué une séance d’entrainement hier, mardi 16 janvier, sur le terrain annexe du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Les joueurs qui ont été titularisés face à la Gambie (3)-0) sont tous restés à l’hôtel Président qui fait office de tanière, alors que les remplaçants et ceux qui n’ont pas pu effectuer leur entrée en jeu, ont eu droit une séance intense qui a duré plus d’un tour d’horloge.

Au lendemain de sa victoire d’entrée face à la Gambie (3-0) pour le compte de la première journée du groupe C, de Coupe d’Afrique des Nations, l’équipe du Sénégal a repris le chemin d’entraînement hier, mardi 16 janvier dans l’annexe du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Sous la supervision du Coach Aliou Cissé,les joueurs titularisés lors de la brillante victoire contre la Gambie (3-0) ont été dispensés de ce décrassage.

A l’exception de Youssou Sabaly et Fodé Ballo Touré toujours à l’infirmerie ou encore Cheikhou Kouyaté en deuil suite au décès de son père (il est reparti à Dakar hier pour assister aux obsèques ce matin) les douze remplaçants ont foulé la pelouse pour une heure de travail sur les circuits de passe, le travail d’atelier, d’oppositionavant de terminer avec les courses. Les Lions vont essayer de monter en puissance en vue de leur match devant leur ouvrir les portes pour les huitièmes de finale contre le Cameroun, prévu vendredi prochain pour le compte de la 2e journée du groupe C.

L’ambiance était au rendez-vous. Même si les joueurs ne se sont pas faits de cadeau dans l’opposition souvent très musclée. Ce qui ne devrait étonner plus personne à cause des places devenues de plus en plus chères. La concurrence oblige tout le monde à se battre pour gagner sa place.

Au lendemain de la victoire contre la Gambie, Ilimane Ndiaye s’est exprimé face à la presse hier, mardi, l’attaquant des Lions a évoqué la prochaine rencontre face au Cameroun.

Appelé du banc à la 81e minute pour suppléer Moussa Niakhaté (blessé) lors du match contre la Gambie, Abdoulaye Seck est déjà focus sur les prochains matchs du Sénégal dans la phase de groupe et maintenir la dynamique de victoire.